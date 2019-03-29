2019-03-29T03:31:02+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 29 марта потеплеет до плюс 8 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в конце рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
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На дорогах очень сильный гололед.На дорогах очень сильный гололед.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет тепло до плюс 8 градусов днем, осадков не ожидается, на дорогах будет скользко.

— В пятницу, 29 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром на дорогах местами сильная гололедица. Температура днем будет плюс 6-8 градусов, к ночи похолодает до минус 2-4 градусов, в пригороде до минус 7 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По области также будет переменная облачность, без осадков, днем по западу местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами туманы, изморозь, на дорогах сильный гололед. Дневная температура будет в пределах плюс 3-8 градусов, местами до плюс 13 градусов, ночная около минус 2-7 градусов, местами до минус 12 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам малооблачную погоду с дневной температурой до плюс 6 градусов и ночной до плюс 2 градусов. В выходные будет тепло до плюс 6 градусов днем, возможны небольшие осадки в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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