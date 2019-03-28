Маме понравилось: восьмиклассница станцевала под «Серебро» у новосибирского моста

28 Март 22:42 2019-03-28T22:42:06+03:00

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Похоже, у звезды тверка и дэнсхолла Елены Яткиной в Новосибирске подрастает конкурентка. Знакомьтесь: зовут юную танцовщицу Елизавета Сутягина: девочке 14 лет, она учится в 8 классе. Школьница записала на видео, как она в спортивном костюме танцует у Бугринского моста, и теперь со своим роликом покоряет «Инстаграм».

- Танцами я занимаюсь с трех лет, выступаю в школьной танцевальной группе. Вместе с девочками мы и разучили движения, которые зрители видят в ролике, - объясняет Лиза. – Так что нам оставалось только найти красивую площадку.

Лиза решила, что лучше всего для танцев под «Серебро» подойдет площадка в парке с видом на Бугринский мост. Туда она и отправилась с подругой, которая и снимала ролик.

- Мама была не против: единственное, сказала, чтобы я не мерзла во время съемок, - говорит Лиза. – Так что в перерывах между дублями я грелась в пуховике.

Сами съемки длились примерно 20 минут, но несмотря на то, что на улице было, девочка не простудилась.

- Маме в итоге видео понравилось: она сказала, что можно выставлять его в соцсети, - радуется Лиза тому, что ее поддержали родные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699936" frameborder="0"></iframe> Восьмиклассница станцевала под «Серебро» у новосибирского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU