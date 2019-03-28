2019-03-28T22:42:06+03:00
Общество

Маме понравилось: восьмиклассница станцевала под «Серебро» у новосибирского моста

Видео девочки набирает популярность в «Инстаграме»
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Видео Лизы ее маме понравилось. Фото: https://www.instagram.com/lizasutiagina/Видео Лизы ее маме понравилось. Фото: https://www.instagram.com/lizasutiagina/
Изменить размер текста:

Похоже, у звезды тверка и дэнсхолла Елены Яткиной в Новосибирске подрастает конкурентка. Знакомьтесь: зовут юную танцовщицу Елизавета Сутягина: девочке 14 лет, она учится в 8 классе. Школьница записала на видео, как она в спортивном костюме танцует у Бугринского моста, и теперь со своим роликом покоряет «Инстаграм».

- Танцами я занимаюсь с трех лет, выступаю в школьной танцевальной группе. Вместе с девочками мы и разучили движения, которые зрители видят в ролике, - объясняет Лиза. – Так что нам оставалось только найти красивую площадку.

Лиза решила, что лучше всего для танцев под «Серебро» подойдет площадка в парке с видом на Бугринский мост. Туда она и отправилась с подругой, которая и снимала ролик.

- Мама была не против: единственное, сказала, чтобы я не мерзла во время съемок, - говорит Лиза. – Так что в перерывах между дублями я грелась в пуховике.

Сами съемки длились примерно 20 минут, но несмотря на то, что на улице было, девочка не простудилась.

- Маме в итоге видео понравилось: она сказала, что можно выставлять его в соцсети, - радуется Лиза тому, что ее поддержали родные.

Восьмиклассница станцевала под «Серебро» у новосибирского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Так себе отмазка: сибирячка соврала об изнасиловании, чтобы не скандалить со своим парнем
«Невозможно смотреть без слез»: новосибирцы спасают покалеченного котенка без лапок и хвоста
Когда ты не выспалась: девушка с одеялом в метро рассмешила соцсети
Чудом уцелели: части рухнувшей крыши заперли сибиряков в квартирах
Снег на голову: на семилетнюю девочку упала наледь с крыши пятого этажа
Сидите дома: почти четверть новосибирцев считают, что детям с ВИЧ не место в садиках и школах
«Радуйтесь небу»: в жилом доме сломали крышу
«Вывалили мусор и закидали острыми камнями»: новосибирские школьники решили по-своему бороться с плохими дорогами в городе
Защищая красоту: в Росгвардии наградили пять самых красивых сотрудниц Сибири
Звонок с Йемена: новосибирцев предупредили о телефонных мошенниках, которые снимают деньги со счетов
Экс-сенатор займется защитой прав детей в Новосибирской области
Пожар под Новосибирском: в сгоревшем доме погибли мужчина и женщина
Не смогли выйти из леса: новосибирские спасатели помогли заблудившейся в Бугринской роще компании молодых парней
Лучше бы деньги выкидывал: неизвестный бросался ножами и вилками из окна жилого дома