2019-03-28T17:06:37+03:00
Происшествия

«Невозможно смотреть без слез»: новосибирцы спасают покалеченного котенка без лапок и хвоста

Сибиряки собирают деньги, чтобы оплатить лечение животного
Татьяна СОЛОВОВА
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Покалеченного котенка смогли спасти ветеринары. Фото: https://vk.com/animal_recovery54Покалеченного котенка смогли спасти ветеринары. Фото: https://vk.com/animal_recovery54
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Историю о покалеченном котенке рассказали сибирские волонтеры в группе «База Реабилитации Животных НСО Кольцово»: именно к ним попало животное.

- К нам поступил звонок, что в мусорных баках под мешками с картошкой, лежит покалеченный котенок. Но то, что мы увидели по приезду, выходит за рамки разумного, - пишут общественники. - Задние лапки и хвостик были перерублены. Вопрос - чем: можно предположить, что это был капкан, но тогда почему удары многочисленные?

Котенка сразу же отвезли в клинику: ветеринарам удалось провести операцию и пасти котенку жизнь. А в соцсетях неравнодушные новосибирцы собирают деньги на дальнейшее лечение и не сдерживают своих эмоций:

- Это невозможно смотреть без слез, как же ему больно, - переживают одни.

- Как же жаль котейку, что за нелюди это сделали, - возмущаются другие.

Если вы готовы помочь котенку, то связать с волонтерами можно по номеру 8-913-909-96-90 (Анастасия Батуева).

ИСТОЧНИК KP.RU

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