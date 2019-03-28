2019-03-28T16:07:02+03:00
Общество

Когда ты не выспалась: девушка с одеялом в метро рассмешила соцсети

Теперь комментаторы гадают, зачем сибирячка в халате пришла в новосибирскую подземку
Татьяна СОЛОВОВА
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Девушка не забыла взять с собой в метро и одеялко. Фото: https://vk.com/subwaynskДевушка не забыла взять с собой в метро и одеялко. Фото: https://vk.com/subwaynsk
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Такого в новосибирской подземке подземке еще не было: девушка в халате решила вздремнуть прямо в метро. Положила на сидение подушку, укрылась одеялом, а проснулась звездой соцсетей.

Фото девушки появилось в группе «Мода Новосибирского Метро», и сейчас комментаторы веселятся кто во что горазд.

- Сладких снов, - желают одни.

- Спи, дорогая, - пишут другие.

- Кто же таких в метро пускает?- недоумевают третьи.

- Да это, похоже, сами сотрудники метро, которые там сменами работают, - юморят четвертые.

- Бедолага, - сочувствую уснувшей прямо в подземке сибирячке пятые

Пост уже собирает лайки в соцсетях, так что сибирячка после такой поездки прославилась. А «Комсомолка» просит героиню фото связаться с редакцией по тел. 8-913-068-56-72: очень уж хочется узнать, чем закончилась поездка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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