Когда ты не выспалась: девушка с одеялом в метро рассмешила соцсети
Такого в новосибирской подземке подземке еще не было: девушка в халате решила вздремнуть прямо в метро. Положила на сидение подушку, укрылась одеялом, а проснулась звездой соцсетей.
Фото девушки появилось в группе «Мода Новосибирского Метро», и сейчас комментаторы веселятся кто во что горазд.
- Сладких снов, - желают одни.
- Спи, дорогая, - пишут другие.
- Кто же таких в метро пускает?- недоумевают третьи.
- Да это, похоже, сами сотрудники метро, которые там сменами работают, - юморят четвертые.
- Бедолага, - сочувствую уснувшей прямо в подземке сибирячке пятые
Пост уже собирает лайки в соцсетях, так что сибирячка после такой поездки прославилась. А «Комсомолка» просит героиню фото связаться с редакцией по тел. 8-913-068-56-72: очень уж хочется узнать, чем закончилась поездка.
ИСТОЧНИК KP.RU