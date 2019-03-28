2019-03-28T15:00:08+03:00
Общество

Чудом уцелели: части рухнувшей крыши заперли сибиряков в квартирах

Сейчас строители уже установили перекрытия
Александра БРУНЯ
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Сгнившие балки вынесли на улицу и огородили. Строительный мусор уберут позже.Сгнившие балки вынесли на улицу и огородили. Строительный мусор уберут позже.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Корреспондент «КП»-Новосибирск» Даба Дабаев побывал в доме, который остался без крыши. Рабочие вчера сняли даже перекрытия жилого здания по ул. Кузьмы Минина, 10/1. Жители очень удивились, обнаружив у себя над головой небо, а на лестнице руины. Некоторые не могли выбраться из своей квартиры несколько часов.

Жилой дом остался без крыши в Новосибирске.

— Я с ужасом думала, что приду с работы и мне опять через них придется лезть. Но строители все убрали к вечеру, — рассказала «КП»-Новосибирск жительница дома Екатерина Пакинчереда. — Вчера вечером я наблюдала звезды, выйдя в подъезд.

Хорошо, что во время разрушения крыши, никого из жильцов не было в подъезде. Сгнившие балки вынесли на улицу и огородили. Строительный мусор уберут позже.

Сегодня строители уже уложили новые перекрытия над подъездом, так что нам полюбоваться небом уже не получилось.

Отметим, что состояние и соседних домов вызывает вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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