Снег на голову: на семилетнюю девочку упала наледь с крыши пятого этажа
Сегодня около пяти часов вечера возле дома №2 на улице Маяковского семилетняя девочка получила травмы. На нее с крыши пятиэтажки упала наледь. Девочку доставили в больницу.
— По данному факту следственными органами Следственного комитета по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — сообщают в ведомстве.
На место выехали криминалисты, они выясняют причины случившегося и все обстоятельства.
В первую очередь идет проверка сотрудников управляющей компании, выясняется, кто был ответственный за чистку крыш и уборку снега.
Напомним, в 2015 году в Новосибирске случился трагический случай, тогда на улице Федосеева под сорвавшимся с крыши сугробом погибла 20-летняя девушка, гулявшая со своей собакой.
ИСТОЧНИК KP.RU