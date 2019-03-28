Снег на голову: на семилетнюю девочку упала наледь с крыши пятого этажа

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-28T14:15:22+03:00

Следователи выясняют, кто ответственные за уборку снега с крыши. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Сегодня около пяти часов вечера возле дома №2 на улице Маяковского семилетняя девочка получила травмы. На нее с крыши пятиэтажки упала наледь. Девочку доставили в больницу.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — сообщают в ведомстве.

На место выехали криминалисты, они выясняют причины случившегося и все обстоятельства.

В первую очередь идет проверка сотрудников управляющей компании, выясняется, кто был ответственный за чистку крыш и уборку снега.

Напомним, в 2015 году в Новосибирске случился трагический случай, тогда на улице Федосеева под сорвавшимся с крыши сугробом погибла 20-летняя девушка, гулявшая со своей собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU