Сидите дома: почти четверть новосибирцев считают, что детям с ВИЧ не место в садиках и школах

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-28T13:25:58+03:00

Результаты показали, что многие жители плохо знают, что такое ВИЧ и как от него защититься. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистика также показала, что половина жителей не понимает разницы между ВИЧ и СПИД

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В новосибирском Центре СПИД поделились результатами анкетирования жителей региона. Опрос о ВИЧ проводился в 2017-2018 годах. На вопросы анкеты ответили более 63 тысяч человек, при этом из них 11 тысяч — студенты.

Результаты показали, что многие жители плохо знают, что такое ВИЧ и как от него защититься.

— Лишь 46% опрошенных знают разницу между ВИЧ и СПИД. Около 11% людей ошибочно считают, что вирус передается через рукопожатие, при поцелуе, через общую посуду, в бассейне. К счастью, не очень много — только 5% опрошенных жителей Новосибирской области — не знают о риске заражения через внутривенное употребление наркотиков общим шприцом, — поделились данными в Минздраве Новосибирской области. — 24% опрошенных новосибирцев считают, что дети с ВИЧ не должны ходить в садик и школу вместе со здоровыми. Это говорит о неприятии обществом людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, и высоком уровне дискриминации.

При этом экспертов удивило, что только 66% опрошенных знают, что презерватив — надежное средство защиты от ВИЧ.

— Результаты анкетирования убедительно доказывают наличие больших «белых пятен» в знаниях новосибирцев о ВИЧ-инфекции, — отметила Елена Пудова, руководитель отдела профилактики Центра СПИД.

ИСТОЧНИК KP.RU