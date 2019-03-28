«Радуйтесь небу»: в жилом доме сломали крышу

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-28T13:00:04+03:00

Несколько балок перегородили лестницу, поэтому жителям пришлось ждать, пока их уберут. Фото: Инцидент Новосибирск

В двухэтажке проводят капитальный ремонт, но жители испугались, увидев балки в подъезде

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В соцсетях появилась фотография разрушения в подъезде жилого дома по ул. Кузьмы Минина, 10/1.

— В подъезд рухнул потолок, — прокомментировали фото в группе «Инцидент Новосибирск». — Теперь в подъезде можно радоваться видами неба. Жаль, что про демонтаж жителей никто не предупредил. Я час не мог выйти из дома.

Несколько балок перегородили лестницу, поэтому жителям пришлось ждать, пока их уберут.

— Сейчас в доме проводится капитальный ремонт крыши, и меняются перекрытия, — рассказали «КП»-Новосибирск» в управляющей компании «Октябрьская». — Люди там живут. Ремонт запланированный.

В общем, никакой внештатной ситуации, по словам УК.

ИСТОЧНИК KP.RU