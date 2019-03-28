2019-03-28T11:28:59+03:00
Общество

«Вывалили мусор и закидали острыми камнями»: новосибирские школьники решили по-своему бороться с плохими дорогами в городе

На улице Ключ-Камышенское Плато школьники устроили самосуд гигантской луже, забросав ее мусором
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Дети устроили расправу гигантской луже. Стоп-кадр с видео vk.com/naobgese.Дети устроили расправу гигантской луже. Стоп-кадр с видео vk.com/naobgese.
Изменить размер текста:

Ученики школы № 155 в Октябрьском районе Новосибирска закидали мусором многолетнюю гигантскую яму на дороге к школе.

— Подростки вывалили в наполненную водой яму мусор из близлежащих баков и закидали острыми камнями. Теперь и без того непроезжий участок улицы стал совсем непроезжим. Местные автомобилисты опасаются проколоть шины, — поделился в группе «На ОбъГЭСе» в соцсетях в «ВКонтакте» общественник Алексей Уткин.

На видео видно, как дети вытаскивают из стоящих рядом контейнеров мусор и бросают его в огромную лужу. При этом некоторые из мальчиков ходят прямо по середине лужи, раскидывая по ней найденный картон.

— Дело в том, что я сам так в детстве проводил время, на месте дома 8/1 был огромный котлован, каждую весну его наполняло водой на 30-50 см, и мы там плавали на плотах и вообще так же весело проводили время. Расстраивает, что ребята в помойке роются, а там зараза всякая, — добавил автор видео Николай Сергеев.

Школьники устроили борьбу с бездорожьем в городе и закидали огромную лужу мусором..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Защищая красоту: в Росгвардии наградили пять самых красивых сотрудниц Сибири
Звонок с Йемена: новосибирцев предупредили о телефонных мошенниках, которые снимают деньги со счетов
Экс-сенатор займется защитой прав детей в Новосибирской области
Пожар под Новосибирском: в сгоревшем доме погибли мужчина и женщина
Не смогли выйти из леса: новосибирские спасатели помогли заблудившейся в Бугринской роще компании молодых парней
Лучше бы деньги выкидывал: неизвестный бросался ножами и вилками из окна жилого дома
Видели в Ленинском районе: волонтеры ищут пропавшего три недели назад худощавого новосибирца
Выезд на «встречку»: под Новосибирском шесть человек оказались в больнице после ДТП на трассе
Погода на день в Новосибирске: 28 марта будет плюс 5 градусов и мокрый снег
«Я сидел с мэром, у него – вырезка, телевизор, свиданки…» - житель Бердска рассказал, как находился за решеткой с VIP-арестантом
«Эти рыбины меня порадовали»: Митя Фомин показал видео, как за ним охотятся скаты
Утащили в гримерку: музыканты группы «Слот» спасли упавшую в обморок фанатку
Ремонт дорог в Новосибирской области: план на 2019 год
24 гектара: на федеральном уровне согласовали участок под сибирский синхротрон
«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Новосибирске: где заказать штендеры?
Машина с «сюрпризом»: новосибирец пытался провезти 33 килограмма наркотиков и гашиша в город
«Стало плохо одному из пассажиров»: в Новосибирске экстренно сел самолет, летевший из Мюнхена в Шанхай
Юмористы нарисовали полосатую лошадь поперек перекрестка в Академгородке
«Летел в сторону Академгородка»: «Ниссан» впечатало в столб на Большевистской
На место Штельмаха: в Новосибирской области назначен новый начальник ГИБДД
Собирает аншлаги: беременная ослица из зоопарка играет в спектакле на сцене Оперного театра
«Миленько, если не продаст в интернете»: новосибирцев растрогала записка на детских санках возле поликлиники
Опасная оттепель: растаявший снег под Новосибирском затопил частный дом
Выполнили в полном объеме: в Росгвардии рассказали об охране порядка на выборах президента и чемпионате мира по футболу FIFA-2018
В стекле застряла пивная банка: водитель «Хонды» влетел в стоявший на остановке пассажирский автобус
Лед сошел, стена упала: ЧП в жилом доме Заельцовского района оставило жильцов без света