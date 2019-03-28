«Вывалили мусор и закидали острыми камнями»: новосибирские школьники решили по-своему бороться с плохими дорогами в городе

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-28T11:28:59+03:00

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Ученики школы № 155 в Октябрьском районе Новосибирска закидали мусором многолетнюю гигантскую яму на дороге к школе.

— Подростки вывалили в наполненную водой яму мусор из близлежащих баков и закидали острыми камнями. Теперь и без того непроезжий участок улицы стал совсем непроезжим. Местные автомобилисты опасаются проколоть шины, — поделился в группе «На ОбъГЭСе» в соцсетях в «ВКонтакте» общественник Алексей Уткин.

На видео видно, как дети вытаскивают из стоящих рядом контейнеров мусор и бросают его в огромную лужу. При этом некоторые из мальчиков ходят прямо по середине лужи, раскидывая по ней найденный картон.

— Дело в том, что я сам так в детстве проводил время, на месте дома 8/1 был огромный котлован, каждую весну его наполняло водой на 30-50 см, и мы там плавали на плотах и вообще так же весело проводили время. Расстраивает, что ребята в помойке роются, а там зараза всякая, — добавил автор видео Николай Сергеев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699759" frameborder="0"></iframe> Школьники устроили борьбу с бездорожьем в городе и закидали огромную лужу мусором..

ИСТОЧНИК KP.RU