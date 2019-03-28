Защищая красоту: в Росгвардии наградили пять самых красивых сотрудниц Сибири

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-28T10:57:57+03:00

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Сотрудницы Росгвардии Бурятии и из города Северска стали победительницами конкурса «Краса сибирской Росгвардии — 2019». В финал вышли пять красавиц.

В конкурсе участвовали сотрудницы Росгвардии со всей Сибири.Фото: Росгвардия.

— Отдать голос за понравившуюся сотрудницу можно было на сайте «Комсомольская правда», голосование длилось три месяца и завершилось 20 марта. За звание самой обаятельной и привлекательной боролись 39 сотрудниц со всей Сибири, в том числе три представительницы Управления Росгвардии по Республике Бурятия — Екатерина Бабушкина, Роксана Михайлова и Юлия Митахинова. В топ-5 самых красивых вошли все три представительницы Бурятии, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Голосование длилось три месяца.Фото: Росгвардия.

Но первое место досталось сержанту из города Северск Наталье Школьной.

Второе место заняла старший инженер пункта централизованной охраны ОВО по Улан-Удэ капитан полиции Роксана Михайлова. Третье место досталось ответственному исполнителю делопроизводства и режима Управления Росгвардии по Бурятии сержанту Екатерине Бабушкиной. Четвертое место отдали снова девушке из Северска - сержанту Екатерине Большаковой. Замкнула топ-5 еще одна представительница Бурятии — ответственный исполнитель пресс-службы Управления Росгвардии по Бурятии младший сержант Юлия Митахинова.

Всего в конкурсе выбрали пять победительниц.Фото: Росгвардия.

Все девушки были отмечены дипломами Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации и издательского дома «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU