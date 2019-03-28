2019-03-28T10:57:57+03:00
Общество

Защищая красоту: в Росгвардии наградили пять самых красивых сотрудниц Сибири

За звание «Краса сибирской Росгвардии-2019» боролись 39 девушек со всей Сибири
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
За звание самой красивой боролись 39 сотрудниц Росгвардии.За звание самой красивой боролись 39 сотрудниц Росгвардии.Фото: Росгвардия.
Изменить размер текста:

Сотрудницы Росгвардии Бурятии и из города Северска стали победительницами конкурса «Краса сибирской Росгвардии — 2019». В финал вышли пять красавиц.

В конкурсе участвовали сотрудницы Росгвардии со всей Сибири. Фото: Росгвардия.

В конкурсе участвовали сотрудницы Росгвардии со всей Сибири.Фото: Росгвардия.

— Отдать голос за понравившуюся сотрудницу можно было на сайте «Комсомольская правда», голосование длилось три месяца и завершилось 20 марта. За звание самой обаятельной и привлекательной боролись 39 сотрудниц со всей Сибири, в том числе три представительницы Управления Росгвардии по Республике Бурятия — Екатерина Бабушкина, Роксана Михайлова и Юлия Митахинова. В топ-5 самых красивых вошли все три представительницы Бурятии, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Голосование длилось три месяца. Фото: Росгвардия.

Голосование длилось три месяца.Фото: Росгвардия.

Но первое место досталось сержанту из города Северск Наталье Школьной.

Второе место заняла старший инженер пункта централизованной охраны ОВО по Улан-Удэ капитан полиции Роксана Михайлова. Третье место досталось ответственному исполнителю делопроизводства и режима Управления Росгвардии по Бурятии сержанту Екатерине Бабушкиной. Четвертое место отдали снова девушке из Северска - сержанту Екатерине Большаковой. Замкнула топ-5 еще одна представительница Бурятии — ответственный исполнитель пресс-службы Управления Росгвардии по Бурятии младший сержант Юлия Митахинова.

Всего в конкурсе выбрали пять победительниц. Фото: Росгвардия.

Всего в конкурсе выбрали пять победительниц.Фото: Росгвардия.

Все девушки были отмечены дипломами Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации и издательского дома «Комсомольская правда».

Девушки-победительницы получили дипломы. Фото: Росгвардия.

Девушки-победительницы получили дипломы.Фото: Росгвардия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Вывалили мусор и закидали острыми камнями»: новосибирские школьники решили по-своему бороться с плохими дорогами в городе
Звонок с Йемена: новосибирцев предупредили о телефонных мошенниках, которые снимают деньги со счетов
Экс-сенатор займется защитой прав детей в Новосибирской области
Пожар под Новосибирском: в сгоревшем доме погибли мужчина и женщина
Не смогли выйти из леса: новосибирские спасатели помогли заблудившейся в Бугринской роще компании молодых парней
Лучше бы деньги выкидывал: неизвестный бросался ножами и вилками из окна жилого дома
Видели в Ленинском районе: волонтеры ищут пропавшего три недели назад худощавого новосибирца
Выезд на «встречку»: под Новосибирском шесть человек оказались в больнице после ДТП на трассе
Погода на день в Новосибирске: 28 марта будет плюс 5 градусов и мокрый снег
«Я сидел с мэром, у него – вырезка, телевизор, свиданки…» - житель Бердска рассказал, как находился за решеткой с VIP-арестантом
«Эти рыбины меня порадовали»: Митя Фомин показал видео, как за ним охотятся скаты
Утащили в гримерку: музыканты группы «Слот» спасли упавшую в обморок фанатку
Ремонт дорог в Новосибирской области: план на 2019 год
24 гектара: на федеральном уровне согласовали участок под сибирский синхротрон
«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Новосибирске: где заказать штендеры?
Машина с «сюрпризом»: новосибирец пытался провезти 33 килограмма наркотиков и гашиша в город
«Стало плохо одному из пассажиров»: в Новосибирске экстренно сел самолет, летевший из Мюнхена в Шанхай
Юмористы нарисовали полосатую лошадь поперек перекрестка в Академгородке
«Летел в сторону Академгородка»: «Ниссан» впечатало в столб на Большевистской
На место Штельмаха: в Новосибирской области назначен новый начальник ГИБДД
Собирает аншлаги: беременная ослица из зоопарка играет в спектакле на сцене Оперного театра
«Миленько, если не продаст в интернете»: новосибирцев растрогала записка на детских санках возле поликлиники
Опасная оттепель: растаявший снег под Новосибирском затопил частный дом
Выполнили в полном объеме: в Росгвардии рассказали об охране порядка на выборах президента и чемпионате мира по футболу FIFA-2018
В стекле застряла пивная банка: водитель «Хонды» влетел в стоявший на остановке пассажирский автобус
Лед сошел, стена упала: ЧП в жилом доме Заельцовского района оставило жильцов без света