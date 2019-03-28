2019-03-28T09:52:35+03:00
Общество

Звонок с Йемена: новосибирцев предупредили о телефонных мошенниках, которые снимают деньги со счетов

Ответив на входящий звонок, который начинается на + 967, можно остаться без денег
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцам звонят из Йемена.Новосибирцам звонят из Йемена.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Новосибирцы массово столкнулись с новым видом телефонного мошенничества — им звонят с Аравийского полуострова.

— Внимание, если вам поступит звонок с этого номера, не берите трубку и не перезванивайте!!!! Снимут со счета деньги и немало, — написала предупреждение местная жительница Анастасия Зубарева в группе «На ОбъГЭСе» в соцсетях в «ВКонтакте».

Оказалось, девушка не единственная, кому звонили. Новосибирцы начали массово делиться в комментариях, что также получали звонки с похожих номеров, ответив на вызов с которых, после на счете ощутимо не хватало денег. Вот что они пишут:

— Тоже номер оттуда вчера матери звонил 80 рублей со счета спирали, — делится один.

— О, у меня тоже был аналогичный звонок... — добавляет второй.

— Тоже был…Трубку не стал брать, — соглашается третий.

— Вчера и сегодня утром звонили, — отмечает четвертый.

После ответа со счета пропадают деньги. Фото: соцсети.

После ответа со счета пропадают деньги. Фото: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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