Звонок с Йемена: новосибирцев предупредили о телефонных мошенниках, которые снимают деньги со счетов
Новосибирцы массово столкнулись с новым видом телефонного мошенничества — им звонят с Аравийского полуострова.
— Внимание, если вам поступит звонок с этого номера, не берите трубку и не перезванивайте!!!! Снимут со счета деньги и немало, — написала предупреждение местная жительница Анастасия Зубарева в группе «На ОбъГЭСе» в соцсетях в «ВКонтакте».
Оказалось, девушка не единственная, кому звонили. Новосибирцы начали массово делиться в комментариях, что также получали звонки с похожих номеров, ответив на вызов с которых, после на счете ощутимо не хватало денег. Вот что они пишут:
— Тоже номер оттуда вчера матери звонил 80 рублей со счета спирали, — делится один.
— О, у меня тоже был аналогичный звонок... — добавляет второй.
— Тоже был…Трубку не стал брать, — соглашается третий.
— Вчера и сегодня утром звонили, — отмечает четвертый.
После ответа со счета пропадают деньги. Фото: соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU