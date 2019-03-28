2019-03-28T08:22:21+03:00
Общество

Экс-сенатор займется защитой прав детей в Новосибирской области

Экс-сенатор Новосибирской области, которая заняла пост замглавы администрации губернатора Андрея Травникова, назначена на новую должность
Надежда ЯРКОВА
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Надежда Болтенко назначена на должность - детского омбудсмена.Надежда Болтенко назначена на должность - детского омбудсмена.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирской области выбрали единственного кандидата на пост детского омбудсмена.

— Сегодня, 28 марта на сессии Законодательного собрания путем тайного голосования прошли выборы уполномоченного по правам ребенка. Всего было зарегистрировано 62 бюллетеня. 55 голосов отдано за Надежду Николаевну, — рассказала присутствующая на собрании корреспондент «КП» — Новосибирск».

Надежда Болтенко родилась в городе Донском Тульской области. Детство провела на Крайнем Севере, на границе с Магаданской областью. В 1980 году окончила Медицинский институт в Новосибирске по специальности врач-педиатр.

В 1990 году была избрана депутатом Заельцовского районного Совета, через два года стала заведующей районным отделом здравоохранения Заельцовской администрации. В 1994 году избрана депутатом городского Собрания Новосибирска. В 2004 году Надежда Болтенко стала председателем совета. С 1 октября 2014 года она была членом Совета Федерации представитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области. Также Болтенко известна тем, что в мае 2016 года выступила с инициативой введения административной и уголовной ответственности за «тунеядство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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