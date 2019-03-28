Пожар под Новосибирском: в сгоревшем доме погибли мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-28T07:03:21+03:00

В доме после пожара нашли два тела. Фото: Виктория МИНАЕВА

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В Новосибирской области следователи разбираются в обстоятельствах смерти двух человек на пожаре в частном доме.

— В среду, 27 марта в 20:49 в Тогучине Новосибирской области загорелся частный жилой дом на улице Грибоедова. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из-под крыши дома шел дым. Огнем были повреждены две комнаты и мебель. Пожарным удалось справиться с горением в 2:35 ночи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В СКР добавили, что после тушения пожара в жилом доме были найдены тела 52-летнего мужчины и женщины. В настоящее время устанавливается их личность.

— По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении, — отметили в ведомстве.

В данный момент следователем назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU