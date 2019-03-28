Не смогли выйти из леса: новосибирские спасатели помогли заблудившейся в Бугринской роще компании молодых парней

СЕГОДНЯ 06:33 2019-03-28T06:33:02+03:00

Молодые люди заблудились в роще и были в невменяемом состоянии. Стоп-кадр с видео спасателей МАСС.

Когда их нашли спасатели, один из парней был без сознания

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Инцидент случился вчера ночью в Бугринской роще. Там помощь понадобилась трем парням, которые заблудились и не могли найти дорогу самостоятельно.

— В среду ночью, в 23:05 на телефон оперативного дежурного поступила информация, что в Бугринской роще, недалеко от пляжа, в лесном массиве заблудились трое молодых людей. Все трое находятся в невменяемом состоянии, жалуются на переохлаждение, и не могут выйти из леса, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

На поиски тут же выехал оперативный экипаж спасателей. Оставив машину возле условного ориентира, спасатели начали обыскивать лес вдоль реки Обь. Созваниваясь с молодыми людьми по телефону, им удалось определить место, где они находятся.

— Парней нашли примерно в километре от дороги и 300 метрах от берега реки Обь. Мужчина 1985 года рождения находился в бессознательном состоянии, молодой человек 1997 года рождения был с травмированной ногой, еще один парень 1995 года рождения мог передвигаться самостоятельно, но также находился в неадекватном состоянии, — описали происходящее спасатели.

Оказав первую помощь, спасатели уложили мужчину без сознания на носилки и по бездорожью вынесли его к автомобилю скорой помощи. Также они помогли дойти до скорой помощи и двум другим молодым людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699696" frameborder="0"></iframe> Компания парней заблудились ночью на пляже в Бугринской роще..

ИСТОЧНИК KP.RU