Лучше бы деньги выкидывал: неизвестный бросался ножами и вилками из окна жилого дома

СЕГОДНЯ 05:57 2019-03-28T05:57:44+03:00

Весеннее обострение у новосибирцев протекает по-разному, и бывает принимает странные формы выражения

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В Ленинском районе Новосибирска один из жильцов дома устроил обстрел из окна ножами и вилками.

— В многоэтажном доме по улице проспект Карла Маркса, 14 неизвестный бросается из окна квартиры ножами и вилками. Никто не пострадал, очевидцы вызвали полицию,- поделился очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

Пользователи соцсетей восприняли такую выходку как последствие весеннего обострения и перевели все в шутку, благо инцидент обошелся без пострадавших. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:

— А мы в детстве пакеты с водой кидали, — замечает один.

— Очевидно, весеннее обострение... — добавляет второй.

— Ну хорошо, что только ножи и вилки, а не мебель и техника, — отмечает третий.

— Может, внимание привлекает, — задается вопросом четвертый.

— Лучше бы деньги выкидывал, — предлагает шестой.

— Скорее всего жена не помыла посуду, и он разозлился, — шутит седьмой.

Фото окна, из которого бросались кухонными предметами. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU