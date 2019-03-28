2019-03-28T05:57:44+03:00
Общество

Лучше бы деньги выкидывал: неизвестный бросался ножами и вилками из окна жилого дома

Весеннее обострение у новосибирцев протекает по-разному, и бывает принимает странные формы выражения
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Неизвестный устроил обстрел из окна острыми предметами. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Неизвестный устроил обстрел из окна острыми предметами. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Новосибирска один из жильцов дома устроил обстрел из окна ножами и вилками.

— В многоэтажном доме по улице проспект Карла Маркса, 14 неизвестный бросается из окна квартиры ножами и вилками. Никто не пострадал, очевидцы вызвали полицию,- поделился очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

Пользователи соцсетей восприняли такую выходку как последствие весеннего обострения и перевели все в шутку, благо инцидент обошелся без пострадавших. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:

— А мы в детстве пакеты с водой кидали, — замечает один.

— Очевидно, весеннее обострение... — добавляет второй.

— Ну хорошо, что только ножи и вилки, а не мебель и техника, — отмечает третий.

— Может, внимание привлекает, — задается вопросом четвертый.

— Лучше бы деньги выкидывал, — предлагает шестой.

— Скорее всего жена не помыла посуду, и он разозлился, — шутит седьмой.

Фото окна, из которого бросались кухонными предметами. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Фото окна, из которого бросались кухонными предметами. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Видели в Ленинском районе: волонтеры ищут пропавшего три недели назад худощавого новосибирца
Выезд на «встречку»: под Новосибирском шесть человек оказались в больнице после ДТП на трассе
Погода на день в Новосибирске: 28 марта будет плюс 5 градусов и мокрый снег
«Я сидел с мэром, у него – вырезка, телевизор, свиданки…» - житель Бердска рассказал, как находился за решеткой с VIP-арестантом
«Эти рыбины меня порадовали»: Митя Фомин показал видео, как за ним охотятся скаты
Утащили в гримерку: музыканты группы «Слот» спасли упавшую в обморок фанатку
Ремонт дорог в Новосибирской области: план на 2019 год
24 гектара: на федеральном уровне согласовали участок под сибирский синхротрон
«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Новосибирске: где заказать штендеры?
Машина с «сюрпризом»: новосибирец пытался провезти 33 килограмма наркотиков и гашиша в город
«Стало плохо одному из пассажиров»: в Новосибирске экстренно сел самолет, летевший из Мюнхена в Шанхай
Юмористы нарисовали полосатую лошадь поперек перекрестка в Академгородке
«Летел в сторону Академгородка»: «Ниссан» впечатало в столб на Большевистской
На место Штельмаха: в Новосибирской области назначен новый начальник ГИБДД
Собирает аншлаги: беременная ослица из зоопарка играет в спектакле на сцене Оперного театра
«Миленько, если не продаст в интернете»: новосибирцев растрогала записка на детских санках возле поликлиники
Опасная оттепель: растаявший снег под Новосибирском затопил частный дом
Выполнили в полном объеме: в Росгвардии рассказали об охране порядка на выборах президента и чемпионате мира по футболу FIFA-2018
В стекле застряла пивная банка: водитель «Хонды» влетел в стоявший на остановке пассажирский автобус
Лед сошел, стена упала: ЧП в жилом доме Заельцовского района оставило жильцов без света