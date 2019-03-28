Лучше бы деньги выкидывал: неизвестный бросался ножами и вилками из окна жилого дома
В Ленинском районе Новосибирска один из жильцов дома устроил обстрел из окна ножами и вилками.
— В многоэтажном доме по улице проспект Карла Маркса, 14 неизвестный бросается из окна квартиры ножами и вилками. Никто не пострадал, очевидцы вызвали полицию,- поделился очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».
Пользователи соцсетей восприняли такую выходку как последствие весеннего обострения и перевели все в шутку, благо инцидент обошелся без пострадавших. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:
— А мы в детстве пакеты с водой кидали, — замечает один.
— Очевидно, весеннее обострение... — добавляет второй.
— Ну хорошо, что только ножи и вилки, а не мебель и техника, — отмечает третий.
— Может, внимание привлекает, — задается вопросом четвертый.
— Лучше бы деньги выкидывал, — предлагает шестой.
— Скорее всего жена не помыла посуду, и он разозлился, — шутит седьмой.
Фото окна, из которого бросались кухонными предметами. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
ИСТОЧНИК KP.RU