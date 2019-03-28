Видели в Ленинском районе: волонтеры ищут пропавшего три недели назад худощавого новосибирца

СЕГОДНЯ 04:51 2019-03-28T05:08:20+03:00

Мужчина пропал больше трех недель назад. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

О местонахождении пропавшего ничего не известно с 4 марта

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске объявили в розыск 42-летнего жителя Новосибирска Евгения Симакова. В последний раз его видели 4 марта в Ленинском районе.

— Приметы: рост мужчины — 175 сантиметров, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы русые. Предположительно был одет в черную куртку с меховым подкладом, черные болоньевые штаны, темные кроссовки и черную вязаную шапку, — говорится в ориентировке.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Евгений Симаков, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

Последний раз его видели в Ленинском районе. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU