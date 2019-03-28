Выезд на «встречку»: под Новосибирском шесть человек оказались в больнице после ДТП на трассе

СЕГОДНЯ 04:26 2019-03-28T04:26:47+03:00

Водитель "Тойоты" выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.

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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в среду, 27 марта на трассе в Новосибирской области.

— В 11:20 на 3 км дороги «Барабинск — Тоскаево» водитель за рулем Toyota Vista ехавший в сторону деревни Тоскаево, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем «ВАЗ-2115», — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В аварии пострадали оба водителя, также в больницу для оказания медицинской помощи были доставлены четверо пассажиров.

— Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по ДТП. Устанавливаются возраст пострадавших, а также причины и обстоятельства аварии, — добавили в ведомстве.

После аварии в больницу попали 6 человек, включая водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU