Погода на день в Новосибирске: 28 марта будет плюс 5 градусов и мокрый снег

СЕГОДНЯ 03:27 2019-03-28T03:34:25+03:00

Сегодня в городе будет до плюс 5 градусов. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет тепло до плюс 5 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега.

— В четверг, 28 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем без осадков, ночью и утром на дорогах местами гололедица. Температура днем составит плюс 3-5 градусов, к ночи похолодает до минус 2-4 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью по востоку местами небольшие осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. Ночью и утром местами туманы, изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах плюс 3-8 градусов, ночная около минус 1-6 градусов, местами до минус 12 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную с прояснениями погоду, с дневной температурой до плюс 4 градусов и ночной до минус 3 градусов. До конца недели в городе также сохранится относительно теплая погода, ожидаются осадки в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU