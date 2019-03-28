2019-03-28T05:45:54+03:00
Общество

«Я сидел с мэром, у него – вырезка, телевизор, свиданки…» - житель Бердска рассказал, как находился за решеткой с VIP-арестантом

Когда в эфире Радио «Комсомольская правда» обсуждали дело Михаила Абызова, в студию позвонил бывший заключенный. По его словам, богатые отбывают наказание в особых условиях
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Бывший мэр Бердска Илья Потапов получил десять лет колонии строгого режима.Бывший мэр Бердска Илья Потапов получил десять лет колонии строгого режима.Фото: Влад КОМЯКОВ
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- Я сам бывал в этих местах, и ни раз. Мне доводилось находиться в местах не столь отдаленных с бердским мэром Потаповым Ильей, - с такими словам позвонил слушатель на прямой радиоэфир.

Программа была посвящена делу Михаила Абызова, экс-министра, которого обвиняют в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании преступного сообщества. Слушатели Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» задались вопросом: как отбывают наказание богатые осужденные? Один из позвонивших сказал, что его соседом в изоляторе был пойманный на взятке бывший мэр Бердска.

- Я ему задал вопросы: «как у тебя все это получилось? Не стыдно тебе?» Он говорит: «Да мне было вообще наплевать, я видел столько денег, что потратить в жизни своей не мог. У меня есть деньги, я человек обеспеченный, сейчас УДО подойдет, откуплюсь, выйду и все».

По словам радиослушателя, который представился Романом, экс-мэр содержался в привилегированных условиях.

«У него условия – как в гостинице» - слушатель заявил, что отбывал наказание вместе с бывшим мэром Бердска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Мне жена везет «Роллтон». А у него - вырезка. Очень хорошие условия, как в гостинице. Телевизор, холодильник, одноярусная кровать. Свиданки, когда хочет. Естественно, администрация таких поддерживает, потому что понимает: это деньги. Он всех греет деньгами. Какое к нему будет отношение? Хорошее. Тем более, с таким человеком все хотят поговорить. Нифига себе – мэр.

Подробный рассказ радиослушателя – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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