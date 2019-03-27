2019-03-27T20:21:16+03:00
Звезды

«Эти рыбины меня порадовали»: Митя Фомин показал видео, как за ним охотятся скаты

Забавный ролик певец записал на Мальдивах
Татьяна СОЛОВОВА
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Митя фомин признался, что скаты ему понравились. Фото: https://www.instagram.com/mf_agent/Митя фомин признался, что скаты ему понравились. Фото: https://www.instagram.com/mf_agent/
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Певец Митя Фомин родом из Новосибирска, но свой весенний отпуск предпочитает проводить не в холодной Сибири, а на жарких Мальдивах. И там артист записал веселое видео со скатами, которым он очень «приглянулся».

- За мной охотятся скаты! Страшно, они меня преследуют! – со смехом говорит Фомин в камеру, пытаясь уйти в сторону от скатов.

Как оказалось, эта морская живность на острове что-то вроде местной достопримечательности:

- Здесь уже в течение 20 лет кормят одних и тех же скатов, которые приплывают в зависимости от дня в разном количестве. Всего их 12, сегодня было 8. До тех пор, пока не пришел их «кормилец», они около часа ждали его появления, - объяснил Митя Фомин в комментарии к видео и призеался, что скаты ему понравились. - Я пришел раньше всех и был удостоен такого безудержного внимания. Абсолютно безобидные, нежные, приятно скользкие - меня эти рыбины сегодня очень порадовали и развеселили!

За Митей Фоминым на Мальдивах охотились скаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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