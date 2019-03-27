2019-03-27T18:41:00+03:00
Звезды

Утащили в гримерку: музыканты группы «Слот» спасли упавшую в обморок фанатку

С девушкой все в порядке, она пришла в себя [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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В клубе «Отдых» фанатка группы «Слот» упала в обморок.В клубе «Отдых» фанатка группы «Слот» упала в обморок.Фото: Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в Новосибирске давала концерт группа «Слот». Вечер оказался настолько жарким, что одна из поклонниц творчества музыкантов упала в обморок.

— Девушке стало плохо в начале песни «Мертвые звезды», она стояла в первых рядах. Группа остановила песню, девушку вытащили на сцену и унесли в гримерку, — рассказывают очевидцы.

Сразу после случившегося вызвали скорую. Через две минуты на сцену вышел вокалист и сказал:

— Такой жаркий концерт, бывает, жива, ничего страшного, — прокомментировал музыкант происшествие.

Напомним, похожий случай в Новосибирске произошел в ноябре 2017 года на концерте Оксимирона. Тогда исполнитель кинул в толпу фанатов бутылку, чтобы люди полили воду на упавшую в обморок девушку.

Девушка упала в обморок во время концерта группы "Слот".

ИСТОЧНИК KP.RU

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