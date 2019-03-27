Утащили в гримерку: музыканты группы «Слот» спасли упавшую в обморок фанатку
Сегодня в Новосибирске давала концерт группа «Слот». Вечер оказался настолько жарким, что одна из поклонниц творчества музыкантов упала в обморок.
— Девушке стало плохо в начале песни «Мертвые звезды», она стояла в первых рядах. Группа остановила песню, девушку вытащили на сцену и унесли в гримерку, — рассказывают очевидцы.
Сразу после случившегося вызвали скорую. Через две минуты на сцену вышел вокалист и сказал:
— Такой жаркий концерт, бывает, жива, ничего страшного, — прокомментировал музыкант происшествие.
Напомним, похожий случай в Новосибирске произошел в ноябре 2017 года на концерте Оксимирона. Тогда исполнитель кинул в толпу фанатов бутылку, чтобы люди полили воду на упавшую в обморок девушку.
Девушка упала в обморок во время концерта группы "Слот".
ИСТОЧНИК KP.RU