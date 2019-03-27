Ремонт дорог в Новосибирской области: план на 2019 год
В этом году в регионе отремонтируют в общей сложности 534 километра дорог. Эта цифра превышает протяженность области с юга на север. Министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский рассказал о финансировании нацпроекта в 2019 году:
— Финансирование работ составит 5,4 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 2,5 миллиарда рублей, за счет средств областного бюджета Новосибирской области — 2,7 миллиарда рублей, за счет средств местных бюджетов — 225,4 миллиона рублей.
Самых серьезных вложений потребуют объекты на территории Новосибирска, Бердска, Искитима, города Оби, Кольцово и несколько региональных дорог.
В этом году реконструируют выезды из города:
— ул. 2-ая Станционная от дома №29 до Колыванского кольца,
— ул. Кедровая от Мочищенского шоссе до ул. Краузе,
— Гусинобродское шоссе от ул. Коминтерна до городской черты.
Ремонт региональных и межмуниципальных дорог затронет 60 объектов, общая длинна ремонтируемых дорог составит 92,3 километра, стоимость работ — 3 миллиарда рублей. Основные ремонты пройдут в Барабинском, Купинском, Карасукском, Доволенском, Сузунском, Коченевском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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