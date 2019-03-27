Ремонт дорог в Новосибирской области: план на 2019 год

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-27T14:18:27+03:00

В Новосибирске в 2019 году отремонтируют 534 километра дорог. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В правительстве региона рассказали о том, какие работы запланированы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги»

Изменить размер текста: A A

В этом году в регионе отремонтируют в общей сложности 534 километра дорог. Эта цифра превышает протяженность области с юга на север. Министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский рассказал о финансировании нацпроекта в 2019 году:

— Финансирование работ составит 5,4 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 2,5 миллиарда рублей, за счет средств областного бюджета Новосибирской области — 2,7 миллиарда рублей, за счет средств местных бюджетов — 225,4 миллиона рублей.

Самых серьезных вложений потребуют объекты на территории Новосибирска, Бердска, Искитима, города Оби, Кольцово и несколько региональных дорог.

В этом году реконструируют выезды из города:

— ул. 2-ая Станционная от дома №29 до Колыванского кольца,

— ул. Кедровая от Мочищенского шоссе до ул. Краузе,

— Гусинобродское шоссе от ул. Коминтерна до городской черты.

Ремонт региональных и межмуниципальных дорог затронет 60 объектов, общая длинна ремонтируемых дорог составит 92,3 километра, стоимость работ — 3 миллиарда рублей. Основные ремонты пройдут в Барабинском, Купинском, Карасукском, Доволенском, Сузунском, Коченевском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU