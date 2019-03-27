2019-03-27T13:42:39+03:00
Общество

24 гектара: на федеральном уровне согласовали участок под сибирский синхротрон

Реализация проекта идет строго по графику
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей Жуков рассказал о выстроенной работе по проекту «Академгородок 2.0»Андрей Жуков рассказал о выстроенной работе по проекту «Академгородок 2.0»
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Работа над проектом Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» идет полным ходом. 27 марта заместитель губернатора Андрей Жуков встретился с депутатами областного Законодательного собрания и озвучил актуальную информацию по проекту.

— В настоящее время благодаря системной работе над общими задачами выстроена общая консолидированная позиция между руководством СО РАН и Правительством Новосибирской области, — отметил Андрей Жуков.

Это подтверждает плановая, согласованная работа по проекту ЦКП «СКИФ», касающаяся передачи земельного участка, проекта транспортной инфраструктуры, дорожно-логистического комплекса.

Во время встречи руководитель проектного офиса «СКИФ» Яков Ракшун рассказал, что участок площадью 243,7 тысяч квадратных метров согласован под строительство синхротрона на федеральном уровне. Землю предоставят в бессрочное пользование Институту катализа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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