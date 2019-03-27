24 гектара: на федеральном уровне согласовали участок под сибирский синхротрон
Работа над проектом Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» идет полным ходом. 27 марта заместитель губернатора Андрей Жуков встретился с депутатами областного Законодательного собрания и озвучил актуальную информацию по проекту.
— В настоящее время благодаря системной работе над общими задачами выстроена общая консолидированная позиция между руководством СО РАН и Правительством Новосибирской области, — отметил Андрей Жуков.
Это подтверждает плановая, согласованная работа по проекту ЦКП «СКИФ», касающаяся передачи земельного участка, проекта транспортной инфраструктуры, дорожно-логистического комплекса.
Во время встречи руководитель проектного офиса «СКИФ» Яков Ракшун рассказал, что участок площадью 243,7 тысяч квадратных метров согласован под строительство синхротрона на федеральном уровне. Землю предоставят в бессрочное пользование Институту катализа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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