2019-03-27T11:11:57+03:00
Происшествия

Машина с «сюрпризом»: новосибирец пытался провезти 33 килограмма наркотиков и гашиша в город

В Новосибирской области полицейские остановили на трассе машину, напичканную гашишем и наркотическими веществами
Надежда ЯРКОВА
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Машина новосибирца была напичкана наркотиками.Машина новосибирца была напичкана наркотиками.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области задержали подозреваемого в незаконной продаже наркотических средств местного жителя.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на дороге «Байкал» был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 28-летний житель Новосибирска. Во время досмотра в машине между багажником и задним сидением машины были обнаружены тайники. Там находились более 100 полиэтиленовых упаковок с различными веществами. Всего изъято более 29 килограммов наркотического средства «a-PVP» и почти 4 килограмма гашиша, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как выяснилось, новосибирец закупал крупные партии наркотических средств в различных городах европейской части России, после чего привозил их в Новосибирск, где и продавал.

— Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Суд заключил подозреваемого под стражу, — добавили в ведомстве.

Новосибирец вез в машине 33 килограммов наркотиков..

ИСТОЧНИК KP.RU

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