2019-03-27T10:30:17+03:00
Общество

Юмористы нарисовали полосатую лошадь поперек перекрестка в Академгородке

Участники группы «Конторa Братьев Дивановых» решила по-новому организовать движение на старом участке дороги
Екатерина КОМЯКОВА
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Оригинальная разметка продержалась сутки. Фото: vk.com/kontorabrdОригинальная разметка продержалась сутки. Фото: vk.com/kontorabrd
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В Академгородке целые сутки просуществовала забавная разметка возле главного корпуса НГУ. На пересечении Университетского проспекта и улицы Пирогова появилась зебра с головой, хвостом и копытами. Расположена она была по диагонали перекрестка — от одного угла к другому. Дело в том, что примерно с середины января светофоры в этом месте сменили свой режим, теперь зеленый горит одновременно для всех пешеходов в течение примерно 15 секунд. Местные жители и студенты активно обсуждают эту дорожную ситуацию. Многие считают, что данный перекресток перевели на новую систему и в этом месте пересекать проезжую часть можно теперь по диагонали. Правда, новой разметки здесь не появилось, а дорожные знаки перехода стоят на прежних местах.

— Сейчас чтобы перейти на противоположный угол, нужно дважды отстоять красный сигнал. Раньше зеленый загорался для пешеходов поэтапно, — объясняет житель Академгородка и участник группы юмористов «Контора Братьев Дивановых» Александр Наливкин.

Пешеходы приняли зебру как должное. Фото: vk.com/dashamikheeva

Пешеходы приняли зебру как должное. Фото: vk.com/dashamikheeva

Вместе с другими участниками группы Александр в прошлую ночь нарисовал на перекрестке зебру, животное расположили по диагонали.

— Когда мы уже практически закончили, к нам подъехала полиция и ГИБДД. С меня взяли объяснительную, штраф выписывать не стали, так как мы не мешали транспорту — машин в это время не было. В ГАИ нам посоветовали решить вопрос с переходом через официальную переписку. Ей и займемся в ближайшее время, — рассказывает Александр.

Нарисованная баллончиками зебра с перекрестка уже исчезла. Специально ее никто не оттирал, песок и лужи справились с рисунком самостоятельно.

Новосибирские юмористы нарисовали "полосатую лошадку" на перекрестке в Академгородке..

ИСТОЧНИК KP.RU

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