«Летел в сторону Академгородка»: «Ниссан» впечатало в столб на Большевистской
Авария произошла возле дома №26 по улице Большевистской. Nissan Priimera влетел в столб пассажирской стороной.
"Ниссан" влетел в стоявший на обочине дороги грузовик, а после выбросило в столб.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
— Водитель неожиданно съехал со второй полосы, в которой ехал по улице Большевистской в сторону Академгородка и врезался в панелевоз, стоявший у обочины, после чего машину отбросило на столб. Одному из мужчин на вид около 30 лет. Один человек жив — скорее всего водитель, его увезли на скорой, второго накрыли, видно погиб, — рассказал «КП» — Новосибирск» с места происшествия очевидец.
Также по словам свидетелей ДТП в соцсетях, водитель ехал на высокой скорости.
В аварии погиб мужчина.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Страшная авария на Большевистской..
ИСТОЧНИК KP.RU