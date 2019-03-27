«Летел в сторону Академгородка»: «Ниссан» впечатало в столб на Большевистской

СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-27T10:41:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла возле дома №26 по улице Большевистской. Nissan Priimera влетел в столб пассажирской стороной.

"Ниссан" влетел в стоявший на обочине дороги грузовик, а после выбросило в столб.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Водитель неожиданно съехал со второй полосы, в которой ехал по улице Большевистской в сторону Академгородка и врезался в панелевоз, стоявший у обочины, после чего машину отбросило на столб. Одному из мужчин на вид около 30 лет. Один человек жив — скорее всего водитель, его увезли на скорой, второго накрыли, видно погиб, — рассказал «КП» — Новосибирск» с места происшествия очевидец.

Также по словам свидетелей ДТП в соцсетях, водитель ехал на высокой скорости.

В аварии погиб мужчина.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699531" frameborder="0"></iframe> Страшная авария на Большевистской..

ИСТОЧНИК KP.RU