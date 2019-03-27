2019-03-27T10:41:14+03:00
Происшествия

«Летел в сторону Академгородка»: «Ниссан» впечатало в столб на Большевистской

Сегодня днем в жутком ДТП в Октябрьском районе погиб мужчина
Надежда ЯРКОВА
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Иномарка ехала на большой скорости по улице Большевистской.Иномарка ехала на большой скорости по улице Большевистской.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Авария произошла возле дома №26 по улице Большевистской. Nissan Priimera влетел в столб пассажирской стороной.

"Ниссан" влетел в стоявший на обочине дороги грузовик, а после выбросило в столб. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

"Ниссан" влетел в стоявший на обочине дороги грузовик, а после выбросило в столб.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Водитель неожиданно съехал со второй полосы, в которой ехал по улице Большевистской в сторону Академгородка и врезался в панелевоз, стоявший у обочины, после чего машину отбросило на столб. Одному из мужчин на вид около 30 лет. Один человек жив — скорее всего водитель, его увезли на скорой, второго накрыли, видно погиб, — рассказал «КП» — Новосибирск» с места происшествия очевидец.

Также по словам свидетелей ДТП в соцсетях, водитель ехал на высокой скорости.

В аварии погиб мужчина. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В аварии погиб мужчина.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Страшная авария на Большевистской..

ИСТОЧНИК KP.RU

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