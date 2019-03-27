2019-03-27T09:06:20+03:00
Общество

На место Штельмаха: в Новосибирской области назначен новый начальник ГИБДД

Место уволенного за проступок экс-начальника УГИБДД Сергея Штельмаха занял Андрей Маерчук
Надежда ЯРКОВА
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Фото: ГИБДД.РФ,Фото: ГИБДД.РФ,
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Стало известно о новом назначении на должность начальника УГИБДД по Новосибирской области. С 25 марта им стал полковник Андрей Маерчук, ранее занимавший должность заместителя начальника ГИБДД по Красноярскому краю. Приказ о его назначении подписал министр МВД РФ Владимир Колокольцев.

Ранее Андрей Маерчук работал заместителем начальника управления госинспекции безопасности дорожного движения по Красноярскому краю. Уже сегодня, 27 марта, он прибывает в Новосибирск и начинает работать на новой должности.

Ранее пост начальника УГИБДД по Новосибирской области занимал Сергей Штельмах, который был уволен в конце прошлого года из органов с черной меткой. После он подал иск на замену формулировки на более мягкую — за выслугой лет, но суд отказал, посчитав заслуженным увольнение по статье — «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел». Как стало известно, экс-глава ГИБДД Штельмах выдавал «блатные» пропуски и покровительствовал диаспоре.

При этом в МВД от комментариев отказались.

— Официальной информации о назначении нового начальника ГИБДД у нас пока нет, информация уточняется, — сказали в пресс-службе ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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