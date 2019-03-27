2019-03-27T08:50:59+03:00
Дом. Семья

Собирает аншлаги: беременная ослица из зоопарка играет в спектакле на сцене Оперного театра

Помимо беременной ослицы Азы в спектакле теперь играет и ее дочь Анфиса
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Анфиса пока только привыкает к театральной сцене. Фото и видео: vk.com/horses_zoo_nsk.Анфиса пока только привыкает к театральной сцене. Фото и видео: vk.com/horses_zoo_nsk.
Изменить размер текста:

Ослики из зоопарка выступают в Новосибирском театре оперы и балета. Они задействованы в двух спектаклях — «Дон Кихот» и «Корсар».

— В «Дон Кихоте» ослик вывозит Санчо Панса на сцену в первом и втором действии. А в первом действии спектакля «Корсар» ослика запрягают в телегу, где он вывозит на сцену балерин-пленниц, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Аза скоро уйдет в декретный отпуск.

Аза скоро уйдет в декретный отпуск.

Ослица Аза — черной масти, выступает каждый театральный сезон, но в скором времени собирается уйти в декретный отпуск. И дочь Анфиса готовиться ее заменить.

— Пока осликов возят в театр вдвоем, чтобы Анфиса привыкла к атмосфере, декорациям, звукам и была полностью готова к выходу на сцену, — отметили в зоопарке, добавив, что как раз вчера у Анфисы был дебют — она впервые выступала на сцене.

Ослики из зоопарка выступают на сцене Оперного театра..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На место Штельмаха: в Новосибирской области назначен новый начальник ГИБДД
«Миленько, если не продаст в интернете»: новосибирцев растрогала записка на детских санках возле поликлиники
Опасная оттепель: растаявший снег под Новосибирском затопил частный дом
Выполнили в полном объеме: в Росгвардии рассказали об охране порядка на выборах президента и чемпионате мира по футболу FIFA-2018
В стекле застряла пивная банка: водитель «Хонды» влетел в стоявший на остановке пассажирский автобус
Лед сошел, стена упала: ЧП в жилом доме Заельцовского района оставило жильцов без света
Погода на день в Новосибирске: 27 марта будет плюс 6 градусов и небольшой дождь
Новосибирские скрипачки в брутальных костюмах собирают деньги на новый клип
Ню и поэт: новосибирскую художницу раскритиковали за откровенную картину с Пушкиным
Не отвертелся: сибиряк заплатил 83 штрафа после продажи дорого авто
«Справедливая Россия» инициирует объединения социально-патриотических сил
«Провели 10 обысков»: новосибирца, избившего до смерти охранника караоке-клуба, отдали под суд
«Усыновили»: котенку Чернышу с лапками, как у кузнечика, нашли хозяев
Остался без уха: парень попал в больницу после драки возле торгового центра
Успел выбраться, но надышался дымом: в Заельцовском районе после ДТП вспыхнул КамАЗ
Готовьте деньги: на Красном проспекте заработала платная парковка на 43 машины
Залез, куда не следовало: новосибирские спасатели помогли застрявшему на крыше заброшенного здания подростку
Дополнительно 25 миллиардов: социальная сфера получила прибавку
Прогулка в капюшоне: сибирячка сняла забавное видео с ручной белкой на улице
Переходила на красный: 12-летняя школьница попала под колеса «Рено» в первый день каникул
Ночное ЧП: возле дома на Вокзальной магистрали нашли тело мужчины
Мусор горит, а рядом газопровод: новосибирец пожаловался на горы отходов на Первомайке
«Ноги свисают, голова разбита»: в центре Новосибирска из окна девятиэтажки выпал ребенок
Погода на день в Новосибирске: 26 марта будет 5 градусов тепла и ветер
Нашел крайнего: новосибирец разгромил минивэн соседа, когда не смог попасть в родительский дом
«Хотят, как мама»: видео с медвежатами, которые учатся карабкаться, заставит вас улыбнуться