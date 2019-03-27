Собирает аншлаги: беременная ослица из зоопарка играет в спектакле на сцене Оперного театра
Ослики из зоопарка выступают в Новосибирском театре оперы и балета. Они задействованы в двух спектаклях — «Дон Кихот» и «Корсар».
— В «Дон Кихоте» ослик вывозит Санчо Панса на сцену в первом и втором действии. А в первом действии спектакля «Корсар» ослика запрягают в телегу, где он вывозит на сцену балерин-пленниц, — рассказали в новосибирском зоопарке.
Аза скоро уйдет в декретный отпуск.
Ослица Аза — черной масти, выступает каждый театральный сезон, но в скором времени собирается уйти в декретный отпуск. И дочь Анфиса готовиться ее заменить.
— Пока осликов возят в театр вдвоем, чтобы Анфиса привыкла к атмосфере, декорациям, звукам и была полностью готова к выходу на сцену, — отметили в зоопарке, добавив, что как раз вчера у Анфисы был дебют — она впервые выступала на сцене.
Ослики из зоопарка выступают на сцене Оперного театра..
ИСТОЧНИК KP.RU