Собирает аншлаги: беременная ослица из зоопарка играет в спектакле на сцене Оперного театра

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-27T08:50:59+03:00

Анфиса пока только привыкает к театральной сцене. Фото и видео: vk.com/horses_zoo_nsk.

Помимо беременной ослицы Азы в спектакле теперь играет и ее дочь Анфиса

Изменить размер текста: A A

Ослики из зоопарка выступают в Новосибирском театре оперы и балета. Они задействованы в двух спектаклях — «Дон Кихот» и «Корсар».

— В «Дон Кихоте» ослик вывозит Санчо Панса на сцену в первом и втором действии. А в первом действии спектакля «Корсар» ослика запрягают в телегу, где он вывозит на сцену балерин-пленниц, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Аза скоро уйдет в декретный отпуск.

Ослица Аза — черной масти, выступает каждый театральный сезон, но в скором времени собирается уйти в декретный отпуск. И дочь Анфиса готовиться ее заменить.

— Пока осликов возят в театр вдвоем, чтобы Анфиса привыкла к атмосфере, декорациям, звукам и была полностью готова к выходу на сцену, — отметили в зоопарке, добавив, что как раз вчера у Анфисы был дебют — она впервые выступала на сцене.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="350" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699513" frameborder="0"></iframe> Ослики из зоопарка выступают на сцене Оперного театра..

ИСТОЧНИК KP.RU