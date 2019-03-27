2019-03-27T08:04:47+03:00
Общество

«Миленько, если не продаст в интернете»: новосибирцев растрогала записка на детских санках возле поликлиники

Сибиряки обсуждают добрый поступок человека, оставившего санки с запиской
Надежда ЯРКОВА
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Неизвестные оставили детские санки с запиской. Фото: instagram.com/instact54.Неизвестные оставили детские санки с запиской. Фото: instagram.com/instact54.
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Возле одной из детских поликлиник в Новосибирске нашли зимние санки с трогательной запиской: «Желающие забрать санки — возьмите, пожалуйста (наш ребенок вырос)».

— У дверей детской поликлиники наш подписчик обнаружил детские санки с запиской. Миленько, особенно если забравший не продаст их в интернете, — поделился фото подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».

Пользователи соцсетей по достоинству оценили добрый жест хозяев санок. Правда нашлись и такие, кто переживает, что они могут попасть в руки людей, которые попробуют их продать с выгодой для себя, и они не достанутся тому, кто в них действительно нуждается. Некоторые же нашли поступок забавным — отдать санки, когда зимний сезон уже закончился и острой надобности в них сейчас нет. Вот что пишут пользователи соцсетей по этому поводу:

— Ребенок вырос, пока стояли в очереди? — шутит один.

— Просто снег растаял. Приехали на них, обратно пешком, — подхватил второй.

— А вдруг кто-то посмеяться решил и на чужие санки приклеил, — сомневается третий.

— Да, тоже их сегодня увидела и очень удивилась, главное чтобы во благо, — добавляет четвертый.

— Молодцы!!! Кто то реально нуждается!!! Так держать!!!! — поддерживает пятый.

Санки предлагают забрать, если они кому-то нужны. Фото: instagram.com/instact54.

Санки предлагают забрать, если они кому-то нужны. Фото: instagram.com/instact54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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