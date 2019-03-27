«Миленько, если не продаст в интернете»: новосибирцев растрогала записка на детских санках возле поликлиники
Возле одной из детских поликлиник в Новосибирске нашли зимние санки с трогательной запиской: «Желающие забрать санки — возьмите, пожалуйста (наш ребенок вырос)».
— У дверей детской поликлиники наш подписчик обнаружил детские санки с запиской. Миленько, особенно если забравший не продаст их в интернете, — поделился фото подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».
Пользователи соцсетей по достоинству оценили добрый жест хозяев санок. Правда нашлись и такие, кто переживает, что они могут попасть в руки людей, которые попробуют их продать с выгодой для себя, и они не достанутся тому, кто в них действительно нуждается. Некоторые же нашли поступок забавным — отдать санки, когда зимний сезон уже закончился и острой надобности в них сейчас нет. Вот что пишут пользователи соцсетей по этому поводу:
— Ребенок вырос, пока стояли в очереди? — шутит один.
— Просто снег растаял. Приехали на них, обратно пешком, — подхватил второй.
— А вдруг кто-то посмеяться решил и на чужие санки приклеил, — сомневается третий.
— Да, тоже их сегодня увидела и очень удивилась, главное чтобы во благо, — добавляет четвертый.
— Молодцы!!! Кто то реально нуждается!!! Так держать!!!! — поддерживает пятый.
Санки предлагают забрать, если они кому-то нужны. Фото: instagram.com/instact54.
ИСТОЧНИК KP.RU