Опасная оттепель: растаявший снег под Новосибирском затопил частный дом

СЕГОДНЯ 07:06 2019-03-27T07:17:16+03:00

В рабочем поселке Чаны спасатели откачали около 40 кубических метров талых вод, затопивших дом

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В Чанах Новосибирской области частный деревянный дом оказался затоплен талыми водами.

— Инцидент случился 25 марта в рабочем поселке Чаны. Оперативный дежурный принял заявку от жильцов пострадавшего дома. Они сообщили, что одноэтажный деревянный дом на 4 квартиры затопило водой, — рассказали в пресс-службе аварийно -спасательной службы Новосибирской области (АСС НСО).

На место присшествия выехала дежурная смена спасателей Чановского поисково — спасательного отряда. При помощи мотопомпы из-под пола дома они откачали около 40 кубических метров талых вод.

Из-под пола в доме выкачали около 40 кубометров воды. Фото: vk.com/assnso.

ИСТОЧНИК KP.RU