2019-03-27T05:48:51+03:00
Общество

Выполнили в полном объеме: в Росгвардии рассказали об охране порядка на выборах президента и чемпионате мира по футболу FIFA-2018

Начальник Управления Росгвардии по Новосибирской области подвел итоги прошедшего года, рассказав о задачах подразделения, которые ждут в новом году
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Василий Шушаков подвел итоги работ подразделений Росгвардии за прошедший год.Василий Шушаков подвел итоги работ подразделений Росгвардии за прошедший год.
Изменить размер текста:

Генерал-майор полиции Василий Шушаков на пресс-конференции подвел итоги работ Росгвардии за прошедший год и рассказал о планах на предстоящий период.

— Основные усилия работы подразделений Росгвардии в 2018 году были направлены на охрану и защиту имущества людей, профилактику преступлений, а также на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности и укрепление антитеррористической защищенности, — рассказал Василий Сергеевич.

Он также подчеркнул, что стоящие перед Управлением Росгвардии в 2018 году, задачи были выполнены в полном объеме. Кроме того, Шушаков рассказал о проведенной работе на значимо-важных мероприятиях. Например, об участии росгвардейцев в охране общественного порядка в период проведения выборов Президента РФ, чемпионата мира по футболу FIFA-2018 и Всемирной зимней Универсиады-2019 и других мероприятиях.

Шушаков также отметил, что в этом году из-за изменений в законодательстве в сфере контроля за оборотом оружия со стороны Росгвардии будет вестись усиленная работа по соблюдению новых правил, касающихся оружия.

Помимо этого, начальник управления представил новое форменное обмундирование сотрудников Росгвардии, вплоть до носков. К экипировке спецподразделений особенные требования, поскольку бойцы по долгу службы находятся в этой одежде сутками. Именно поэтому их форма должна быть не только функциональной, но и прочной и хорошо стирающейся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опасная оттепель: растаявший снег под Новосибирском затопил частный дом
В стекле застряла пивная банка: водитель «Хонды» влетел в стоявший на остановке пассажирский автобус
Лед сошел, стена упала: ЧП в жилом доме Заельцовского района оставило жильцов без света
Погода на день в Новосибирске: 27 марта будет плюс 6 градусов и небольшой дождь
Новосибирские скрипачки в брутальных костюмах собирают деньги на новый клип
Ню и поэт: новосибирскую художницу раскритиковали за откровенную картину с Пушкиным
Не отвертелся: сибиряк заплатил 83 штрафа после продажи дорого авто
«Справедливая Россия» инициирует объединения социально-патриотических сил
«Провели 10 обысков»: новосибирца, избившего до смерти охранника караоке-клуба, отдали под суд
«Усыновили»: котенку Чернышу с лапками, как у кузнечика, нашли хозяев
Остался без уха: парень попал в больницу после драки возле торгового центра
Успел выбраться, но надышался дымом: в Заельцовском районе после ДТП вспыхнул КамАЗ
Готовьте деньги: на Красном проспекте заработала платная парковка на 43 машины
Залез, куда не следовало: новосибирские спасатели помогли застрявшему на крыше заброшенного здания подростку
Дополнительно 25 миллиардов: социальная сфера получила прибавку
Прогулка в капюшоне: сибирячка сняла забавное видео с ручной белкой на улице
Переходила на красный: 12-летняя школьница попала под колеса «Рено» в первый день каникул
Ночное ЧП: возле дома на Вокзальной магистрали нашли тело мужчины
Мусор горит, а рядом газопровод: новосибирец пожаловался на горы отходов на Первомайке
«Ноги свисают, голова разбита»: в центре Новосибирска из окна девятиэтажки выпал ребенок
Погода на день в Новосибирске: 26 марта будет 5 градусов тепла и ветер
Нашел крайнего: новосибирец разгромил минивэн соседа, когда не смог попасть в родительский дом
«Хотят, как мама»: видео с медвежатами, которые учатся карабкаться, заставит вас улыбнуться