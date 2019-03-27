Выполнили в полном объеме: в Росгвардии рассказали об охране порядка на выборах президента и чемпионате мира по футболу FIFA-2018

СЕГОДНЯ 05:48 2019-03-27T05:48:51+03:00

Начальник Управления Росгвардии по Новосибирской области подвел итоги прошедшего года, рассказав о задачах подразделения, которые ждут в новом году

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Генерал-майор полиции Василий Шушаков на пресс-конференции подвел итоги работ Росгвардии за прошедший год и рассказал о планах на предстоящий период.

— Основные усилия работы подразделений Росгвардии в 2018 году были направлены на охрану и защиту имущества людей, профилактику преступлений, а также на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности и укрепление антитеррористической защищенности, — рассказал Василий Сергеевич.

Он также подчеркнул, что стоящие перед Управлением Росгвардии в 2018 году, задачи были выполнены в полном объеме. Кроме того, Шушаков рассказал о проведенной работе на значимо-важных мероприятиях. Например, об участии росгвардейцев в охране общественного порядка в период проведения выборов Президента РФ, чемпионата мира по футболу FIFA-2018 и Всемирной зимней Универсиады-2019 и других мероприятиях.

Шушаков также отметил, что в этом году из-за изменений в законодательстве в сфере контроля за оборотом оружия со стороны Росгвардии будет вестись усиленная работа по соблюдению новых правил, касающихся оружия.

Помимо этого, начальник управления представил новое форменное обмундирование сотрудников Росгвардии, вплоть до носков. К экипировке спецподразделений особенные требования, поскольку бойцы по долгу службы находятся в этой одежде сутками. Именно поэтому их форма должна быть не только функциональной, но и прочной и хорошо стирающейся.

ИСТОЧНИК KP.RU