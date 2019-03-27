В стекле застряла пивная банка: водитель «Хонды» влетел в стоявший на остановке пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 04:55 2019-03-27T06:23:21+03:00

В аварии пострадал водитель иномарки и его пассажирка

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В Ленинском районе сегодня утром водитель «Хонды» протаранил автобус, который стоял на остановке.

— Сегодня в 5:40 утра водитель за рулем Honda Orthia, ехавший по улице Троллейная со стороны Связистов в сторону 9-ой Гвардейской Дивизии, возле дома №85 столкнулся с пассажирским автобусом «Нефаз» маршрута №64, который в это время стоял на остановке «Автокомбинат», — рассказал инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

В результате аварии в автобусе никто из пассажиров не пострадал. Водитель «Хонды» в тяжелом состоянии доставлен в больницу, у него множественные тяжелые травмы. Также в больницу с незначительными травмами доставлена одна из пассажирок иномарки, вторая пассажирка от медицинской помощи отказалась.

Очевидцы аварии сообщают, что в стекле иномарки после столкновения застряла пивная банка.

— Сейчас на месте работают экипажи ГИБДД, подробности аварии выясняются, — добавил инспектор.

В аварии пострадал сам водитель иномарки и его пассажирка. Фото: Владислав Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU