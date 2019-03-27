2019-03-27T04:09:37+03:00
Общество

Лед сошел, стена упала: ЧП в жилом доме Заельцовского района оставило жильцов без света

На улице Кузьмы Минина у жилого дома рухнула стена, а сошедший с крыши лед оставил жильцов без света
Надежда ЯРКОВА
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В жилом доме рухнула часть стены.В жилом доме рухнула часть стены.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Двухэтажный жилой дом по улице Кузьмы Минина, 21 построен 59 лет назад и теперь лишился части стены.

— В Заельцовском районе глыбы льда сошли с дома по улице Кузьмы Минина, 21. При падении они оборвали электропроводку, и теперь во всем Тихом поселке нет света, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец добавил, что возле дома в грязном снегу лежат оголенные участки проводки, которые, при условии того, что они не отключены, могут представлять серьезную опасность для проходящих мимо людей.

Сошедшая глыба льда оборвала провода, оставив жильцов без света. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сошедшая глыба льда оборвала провода, оставив жильцов без света.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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