Погода на день в Новосибирске: 27 марта будет плюс 6 градусов и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 03:22 2019-03-27T03:22:15+03:00

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Сегодня в городе будет тепло до плюс 6 градусов, днем возможен небольшой дождь, на дорогах скользко.

— В среду, 27 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, на дорогах гололедица. Температура днем будет плюс 4-6 градусов, к ночи похолодает до минус 4-6 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, местами небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью по юго-востоку без осадков, днем по западу в отдельных районах умеренные осадки, гололедные явления. При прояснениях туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах плюс 1-6 градусов, ночная около минус 2-7 градусов, при прояснениях до минус 12 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам днем снег с температурой до плюс 3 градусов, ночью похолодает до минус 2 градусов. В последующие дни теплая погода сохранится, возможны осадки в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU