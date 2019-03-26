Новосибирские скрипачки в брутальных костюмах собирают деньги на новый клип

СЕГОДНЯ 20:15 2019-03-26T20:15:57+03:00

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Скрипачки из группы «Silenzium» уже не раз обращались за помощью к своим поклонникам, когда нужно было снимать видео. И новый ролик не стал исключением: девушки уже бросили клич в соцсетях. Цена вопроса – 50 тысяч рублей.

- Мы записали кавер на композицию «Enjoy the silence» группы «Depeche mode», - рассказала Наталья Григорьева, руководитель трио «Silenzium». – И если в клипе легендарных музыкантов король ходит с троном в поисках места для себя, то у нас все будет иначе. Мы немного по-другому посмотрели на эту историю, и наш клип будет об эго в широком смысле.

Снимать девушки будут на Алтае, правда, в ином составе. Из группы ушли Лиза и Иллария, и их место заняли Мила Семенова и Вероника Какышева. Девушки уже восхитили подписчиков брутальными костюмами, в которых они появятся в клипе. И пользователи соцсетей их поддерживают.

Тот, кто хочет помочь сибирским скрипачкам в съемках ролика, могут перечислить деньги на карту Сбербанка: ее номер 5469 4400 3454 8967 . Тем, кто переведет больше тысячи рублей, девушки обещают новый альбом в подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU