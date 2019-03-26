Не отвертелся: сибиряк заплатил 83 штрафа после продажи дорого авто

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-26T15:40:56+03:00

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В Коченевском районе бывший владелец BMW X5 не оплатил штрафы ГИБДД и оказался заложником ситуации. Видимо, 28-летний мужчина хотел избежать оплаты квитанций, но приставы арестовали его счета. На эти действия сибиряк отреагировал возмущенем.

— Мужчина прибыл в отдел судебных приставов и заявил, что он продал свой автомобиль два года назад, в связи с чем не является должником. Оказалось, что после продажи новый владелец BMW X5 не зарегистрировал его на себя, — рассказывают приставы новые подробности истории.

Скорее всего, регистрация не прошла, так как бывший владелец из Коченево не снял BMW с учета перед продажей. В общем, судя по базе данных, владелец машины — парень из Коченево, значит и оплачивать штрафы придется ему.

Ловкий продавец совершил еще одну попытку поправить ситуацию и позвонил покупателю своей машины, заявив — ты же владелец машины, тебе и платить. Но понимания на другом конце провода он не нашел.

В итоге лихач через два года расплатился по счетам, оплатил 83 штрафа на сумму 59 тысяч рублей и дополнительно исполнительные сборы по каждой бумаге, а это еще 58 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU