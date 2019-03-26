2019-03-26T13:55:56+03:00
Общество

«Справедливая Россия» инициирует объединения социально-патриотических сил

Анатолий Кубанов рассказал об инициативах партии и запросе общества на справедливость
Александра БРУНЯ
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Анатолий Кубанов отметил, что партия неоднократно выступала протии принятия новой пенсионной реформы.Анатолий Кубанов отметил, что партия неоднократно выступала протии принятия новой пенсионной реформы.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в пресс-центре «Комсомольской правды» в Новосибирске прошла пресс-конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия».

—Мы рассказываем о своих инициативах, которые неоднократно выдвигали в Госдуме. Если бы эти законопроекты хоть в какой-то мере были приняты, социальный климат в стране однозначно улучшился, — подчеркнул Анатолий Кубанов, руководитель регионального отделения «Справедливая Россия».

Он отметил, что партия неоднократно выступала протии принятия новой пенсионной реформы.

— Олигархическая модель экономики не позволяет выстроить социальную политику, основанную на народосбережении, — объяснил руководитель регионального отделения. — Нам нужны новые формы политической борьбы. Для этого нужно широкое объединение всех социально-патриотических сил под одним знаменем. Мы уже полгода ведем активную дискуссию с широким спектром малых политических партий, и общественных объединений.

Дмитрий Горбачев, политолог, в свою очередь оценил подобные инициативы:

— Тот, кто даст людям справедливость, тот и будет определять повестку будущего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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