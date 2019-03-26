«Провели 10 обысков»: новосибирца, избившего до смерти охранника караоке-клуба, отдали под суд
Новосибирские следователи передали в суд дело 37-летнего новосибирца, который вместе с братом убил 42-летнего Константина Харькина, охранника караоке-клуба «Ухо & Медведь».
Напомним, 21 марта 2018 года в клуб пришла большая компания: отмечали день рождения 37-летнего сибиряка. И именно у него случился конфликт с Константином: охранник сделал замечание, когда брат именинника отказался сдать вещи в гардероб. После этого началась потасовка.
- 37-летний мужчина стал бить охранника, а затем его 30-летний брат выстрел ему в голову, - рассказывают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. – От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Следователи провели более 10 обысков у братьев, убивших Константина: они нашли у виновников гибели охранника травматический пистолет, пули и гильзы.
37-летнему новосибирцу, чей день рождения отмечали в клубе, предъявили обвинение по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его дело передали в суд, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. А дело его брата уже рассматривается в суде: 30-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве.
ИСТОЧНИК KP.RU