«Провели 10 обысков»: новосибирца, избившего до смерти охранника караоке-клуба, отдали под суд

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-26T13:29:35+03:00

Константин погиб после того, как сделал замечание посетителю. Фото: из личного архива.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы

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Новосибирские следователи передали в суд дело 37-летнего новосибирца, который вместе с братом убил 42-летнего Константина Харькина, охранника караоке-клуба «Ухо & Медведь».

Напомним, 21 марта 2018 года в клуб пришла большая компания: отмечали день рождения 37-летнего сибиряка. И именно у него случился конфликт с Константином: охранник сделал замечание, когда брат именинника отказался сдать вещи в гардероб. После этого началась потасовка.

- 37-летний мужчина стал бить охранника, а затем его 30-летний брат выстрел ему в голову, - рассказывают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. – От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Следователи провели более 10 обысков у братьев, убивших Константина: они нашли у виновников гибели охранника травматический пистолет, пули и гильзы.

37-летнему новосибирцу, чей день рождения отмечали в клубе, предъявили обвинение по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его дело передали в суд, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. А дело его брата уже рассматривается в суде: 30-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU