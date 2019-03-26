«Усыновили»: котенку Чернышу с лапками, как у кузнечика, нашли хозяев

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-26T12:51:23+03:00

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Котенок с особенными задними лапками попал к зоозащитникам в конце января. У Черныша были вывернуты суставы в обратную сторону, из-за чего он не мог нормально ходить. Тогда же приют «Кошкино Лукошко» объявил сбор средств на лечение Черныша. Деньги были собраны, участие в сборе приняли жители разных городов: Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Новосибирска, Уфы, Кемерова, Перми. Ветеринары установили детенышу конструкцию по системе Илизарова, ситуацию с лапками удалось подправить.

— Все что можно сделано, котенок скачет почти как другие котята, но не совсем как надо, — рассказывает руководитель приюта Алена Святова.

Сейчас стало известно, Черныш обрел постоянный дом. На ПМЖ его оставила себе волонтер Евгения, которая курировала котенка с самого начала. Девушка показала фото уже подросшего 4-месячного Черныша, на них он в компании взрослой кошки. Питомцы нашли общий язык и прекрасно уживаются друг с другом.

Черныш уже нашел себе друга. Фото: vk.com/cat_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU