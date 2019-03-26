Остался без уха: парень попал в больницу после драки возле торгового центра
На минувшей неделе около ТРЦ «Аура» вечером произошла драка между подростками и один из парней лишился части уха.
По словам очевидцев в соцсетях, началось все со ссоры парня с девушкой. Молодой человек в ссоре с девушкой, ударил ее по лицу. Этот конфликт заметили находившиеся неподалеку парни и вступились за девушку. Завязалась драка, в ходе которой обидчик девушки остался без части уха. После пострадавшему удалось сбежать от напавших и спрятаться в маршрутке. На место были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь. Заступники скрылись, а пострадавший парень оказался в больнице.
— 21 марта в отдел полиции №1 «Центральный» поступило сообщение от медработников о нанесении телесных повреждений молодому человеку возле торгового центра «Аура». Сотрудники полиции, приняв заявку, выехали на место и доставили с места происшествия в отдел полиции 19-летнего местного жителя, — рассказали «КП» — Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В настоящее время еще выясняется, принимал ли он участие в конфликте. Его после разговора отпустили домой. Известно, что в настоящее время пострадавший молодой человек проходит лечение.
— Сейчас проводится разбирательство по этому делу, проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, — добавили в полиции.
Жесткая драка молодых людей возле торгового центра..
ИСТОЧНИК KP.RU