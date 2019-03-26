Остался без уха: парень попал в больницу после драки возле торгового центра

СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-26T11:27:15+03:00

В Новосибирске молодой человек лишился части уха в вечерней потасовке около «Ауры»

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На минувшей неделе около ТРЦ «Аура» вечером произошла драка между подростками и один из парней лишился части уха.

По словам очевидцев в соцсетях, началось все со ссоры парня с девушкой. Молодой человек в ссоре с девушкой, ударил ее по лицу. Этот конфликт заметили находившиеся неподалеку парни и вступились за девушку. Завязалась драка, в ходе которой обидчик девушки остался без части уха. После пострадавшему удалось сбежать от напавших и спрятаться в маршрутке. На место были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь. Заступники скрылись, а пострадавший парень оказался в больнице.

— 21 марта в отдел полиции №1 «Центральный» поступило сообщение от медработников о нанесении телесных повреждений молодому человеку возле торгового центра «Аура». Сотрудники полиции, приняв заявку, выехали на место и доставили с места происшествия в отдел полиции 19-летнего местного жителя, — рассказали «КП» — Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В настоящее время еще выясняется, принимал ли он участие в конфликте. Его после разговора отпустили домой. Известно, что в настоящее время пострадавший молодой человек проходит лечение.

— Сейчас проводится разбирательство по этому делу, проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, — добавили в полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699304" frameborder="0"></iframe> Жесткая драка молодых людей возле торгового центра..

ИСТОЧНИК KP.RU