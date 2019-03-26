Успел выбраться, но надышался дымом: в Заельцовском районе после ДТП вспыхнул КамАЗ
Сегодня днем в Заельцовском районе загорелся КамАЗ — на месте работали пожарные расчеты.
— На улице Георгия Колонда из салона КамАЗа видны языки пламени. Столб черного дыма заметен с ближайших микрорайонов, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По предварительной версии, КамАЗ столкнулся с фурой MAN, после чего загорелся.
Из горящей машины успел выбраться водитель, которого с места ЧП увезли на скорой.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Очевидцы добавили, что водитель самосвала успел выбраться из салона горящей машины, но надышался дымом, его увезли в больницу. У мужчины различные повреждения и подозрение на черепно-мозговую травму.
В МЧС оперативно за информацией о пожаре дозвониться не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU