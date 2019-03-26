Залез, куда не следовало: новосибирские спасатели помогли застрявшему на крыше заброшенного здания подростку
Инцидент случился днем в понедельник, 25 марта в Первомайском районе Новосибирска. Спасатели МАСС помогли подростку, который забрался на крышу заброшенного производственного корпуса, а спуститься обратно не смог.
— В 16:16 спасатели получили сообщение о том, что ребенок 2006 года рождения не может спуститься с крыши здания на территории предприятия на улице Мелиоративная. На место тут же выехал оперативный экипаж спасателей. Подростка нашли на одной из крыш заброшенного промышленного корпуса, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.
Мальчик объяснил спасателям, что они с другом просто играли, а потом он испугался.
Спасатели с помощью раздвижной трехколенной лестницы забрались на крышу здания и осмотрели подростка. Убедившись, что с ним все в порядке и он просто не может спуститься вниз, спасатели надели на подростка каску и косынку для спуска. После этого мальчик самостоятельно спустился вниз по лестнице, пока спасатель на крыше страховал его спуск с помощью страховочной веревки.
— После благополучного спасения подросток отправился домой, медицинская помощь ему не потребовалась, — добавили в ведомстве.
Спасатели помогли подростку, который оказался на крыше заброшенного здания. Фото: МАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU