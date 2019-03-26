Залез, куда не следовало: новосибирские спасатели помогли застрявшему на крыше заброшенного здания подростку

СЕГОДНЯ 08:02 2019-03-26T08:25:07+03:00

Начались весенние каникулы и уже в первый день спасатели выезжали на помощь подростку

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Инцидент случился днем в понедельник, 25 марта в Первомайском районе Новосибирска. Спасатели МАСС помогли подростку, который забрался на крышу заброшенного производственного корпуса, а спуститься обратно не смог.

— В 16:16 спасатели получили сообщение о том, что ребенок 2006 года рождения не может спуститься с крыши здания на территории предприятия на улице Мелиоративная. На место тут же выехал оперативный экипаж спасателей. Подростка нашли на одной из крыш заброшенного промышленного корпуса, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Мальчик объяснил спасателям, что они с другом просто играли, а потом он испугался.

Спасатели с помощью раздвижной трехколенной лестницы забрались на крышу здания и осмотрели подростка. Убедившись, что с ним все в порядке и он просто не может спуститься вниз, спасатели надели на подростка каску и косынку для спуска. После этого мальчик самостоятельно спустился вниз по лестнице, пока спасатель на крыше страховал его спуск с помощью страховочной веревки.

— После благополучного спасения подросток отправился домой, медицинская помощь ему не потребовалась, — добавили в ведомстве.

Спасатели помогли подростку, который оказался на крыше заброшенного здания. Фото: МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU