Дополнительно 25 миллиардов: социальная сфера получила прибавку

СЕГОДНЯ 07:41 2019-03-26T07:41:12+03:00

Средства пойдут в том числе на поддержку семей при рождении детей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Государственная программа «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» получила дополнительное финансирование в размере 25,7 миллиарда рублей. Решение было принято на заседании правительства региона, которое прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.

— В госпрограмму интегрированы мероприятия региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография», введен новый целевой индикатор «Суммарный коэффициент рождаемости». Срок реализации программы продлен до 2021 года, — отметил в ходе заседания министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Дополнительные средства поступили из разных уровней бюджета: 17,7 миллиарда вложил регион, 7,1 миллиарда — федеральный центр, 16,5 миллиона — сумма от местных бюджетов, 848,5 миллиона рублей — внебюджетные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU