Прогулка в капюшоне: сибирячка сняла забавное видео с ручной белкой на улице

СЕГОДНЯ 07:37 2019-03-26T07:37:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова, которая воспитывает белку Соню, вывела ее на прогулку после зимы. Видео получилось очень милое.

— Соня гуляет на улице с первых дней появления у меня, и она уже привыкла, — поделилась сибирячка на личной странице белки Сони в «Инстаграме».

Видно, что Соне на свежем воздухе очень нравится, правда ее прогулки проходят в основном, верхом на хозяйке. Соня с удовольствием сидит в капюшоне и на горловине свитера сибирячки и очень умилительно держит хозяйку за руку во время гуляния.

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова уже третий год воспитывает необычного питомца — белку Соню. Зверек, когда ему было полтора месяца, выпал из гнезда. Елена принесла бельчонка домой и с тех пор ее жизнь круто изменилась. Сейчас у Сони есть своя страничка в «Инстаграме» и число поклонников у нее растет с каждым днем. Сейчас у пушистой звезды уже 5,5 тысяч подписчиков. А в конце прошлого года Соня вместе с хозяйкой ездила в Москву на съемки в передаче «Видели видео?» и для комфортной поездки Сони в столицу, для нее выкупали целое купе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699260" frameborder="0"></iframe> Белка Соня на весенней прогулке..

ИСТОЧНИК KP.RU