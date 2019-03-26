2019-03-26T07:37:26+03:00
Дом. Семья

Прогулка в капюшоне: сибирячка сняла забавное видео с ручной белкой на улице

Жительница Новосибирска, приручившая белку по имени Соня сняла забавное видео с уличной прогулки
Надежда ЯРКОВА
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Стоп-кадр с видео instagram.com/squirrel_sonya.Стоп-кадр с видео instagram.com/squirrel_sonya.
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Жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова, которая воспитывает белку Соню, вывела ее на прогулку после зимы. Видео получилось очень милое.

— Соня гуляет на улице с первых дней появления у меня, и она уже привыкла, — поделилась сибирячка на личной странице белки Сони в «Инстаграме».

Видно, что Соне на свежем воздухе очень нравится, правда ее прогулки проходят в основном, верхом на хозяйке. Соня с удовольствием сидит в капюшоне и на горловине свитера сибирячки и очень умилительно держит хозяйку за руку во время гуляния.

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова уже третий год воспитывает необычного питомца — белку Соню. Зверек, когда ему было полтора месяца, выпал из гнезда. Елена принесла бельчонка домой и с тех пор ее жизнь круто изменилась. Сейчас у Сони есть своя страничка в «Инстаграме» и число поклонников у нее растет с каждым днем. Сейчас у пушистой звезды уже 5,5 тысяч подписчиков. А в конце прошлого года Соня вместе с хозяйкой ездила в Москву на съемки в передаче «Видели видео?» и для комфортной поездки Сони в столицу, для нее выкупали целое купе.

Белка Соня на весенней прогулке..

ИСТОЧНИК KP.RU

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