Переходила на красный: 12-летняя школьница попала под колеса «Рено» в первый день каникул

СЕГОДНЯ 06:38 2019-03-26T06:38:32+03:00

Школьница попала в больницу с множественными травмами. Фото: "КП" Архив

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В Кировском районе в понедельник, 25 марта произошло ДТП, в котором пострадал подросток

— 25 марта в 13:25 43-летний водитель за рулем Renault Duster ехал по улице Петухова в сторону Советского шоссе и возле дома № 79 к.8 сбил ребенка. Школьница переходила проезжую часть в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате аварии 12-летняя девочка была госпитализирована в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

— По факту ДТП сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии, — добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU