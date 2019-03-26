Ночное ЧП: возле дома на Вокзальной магистрали нашли тело мужчины
На Челюскинском жилмассиве из окна 5-го этажа дома выпал мужчина. От полученных травм он погиб на месте.
— Около часа ночи в доме по улице Вокзальная магистраль, 1 из квартиры на 5-ом этаже выпал мужчина 1973 года рождения. При падении 46-летний мужчина получил телесные повреждения не совместимые с жизнью и скончался на месте, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Сейчас полиция проводит проверку, уточняются обстоятельства произошедшего.
— Следователем Железнодорожного отдела назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в СУ СКР по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU