Ночное ЧП: возле дома на Вокзальной магистрали нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 06:18 2019-03-26T06:18:11+03:00

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На Челюскинском жилмассиве из окна 5-го этажа дома выпал мужчина. От полученных травм он погиб на месте.

— Около часа ночи в доме по улице Вокзальная магистраль, 1 из квартиры на 5-ом этаже выпал мужчина 1973 года рождения. При падении 46-летний мужчина получил телесные повреждения не совместимые с жизнью и скончался на месте, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сейчас полиция проводит проверку, уточняются обстоятельства произошедшего.

— Следователем Железнодорожного отдела назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в СУ СКР по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU