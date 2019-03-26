Мусор горит, а рядом газопровод: новосибирец пожаловался на горы отходов на Первомайке

СЕГОДНЯ 05:13 2019-03-26T05:13:52+03:00

Мусор недавно горел, а прямо над ним проходит газопровод. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирец отметил, что мусор со двора не вывозили всю зиму

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Житель Первомайского района обеспокоен, ведь мусор, который уже давно не вмещается в контейнеры, недавно горел и прямо над этим местом проходит газопровод.

— Хотел бы поделиться проблемой с вывозом мусора в нашем дворе в Первомайском районе. Всю зиму возле дома №11 на улице Марата лежит мусор, и никто его не убирает. В ночь с 22 на 23 марта мусорка горела, а над ней проходит газопровод, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На видео видно, что мусора уже настолько много, что он просто не помещается в контейнеры и лежит уже даже на дороге.

— С 1 января ввели новые тарифы на вывоз мусора, а когда же будет наведен порядок? — задается вопросом новосибирец.

Напомним, что с первых чисел нового года вывоз мусора во всех регионах перешел в раздел коммунальных услуг. Тариф на одного человека составляет около 100 рублей в месяц. Однако ситуация с мусором остается критичной, поскольку новосибирцы в разных районах города периодически жалуются на горы невывезенных отходов.

Куча мусора на Первомайке и газопровод..Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU