«Ноги свисают, голова разбита»: в центре Новосибирска из окна девятиэтажки выпал ребенок

СЕГОДНЯ 04:11 2019-03-26T04:11:36+03:00

ЧП произошло в одном из жилых домов на Вокзальной магистрали. Фото: Влад КОМЯКОВ

По всей видимости, в момент ЧП ребенок был дома без взрослых

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В понедельник вечером, 25 марта из окна девятиэтажного дома в Железнодорожном районе Новосибирска выпал ребенок.

— ЧП произошло во дворе дома №11 на Вокзальной магистрали. Скорее всего, родители дома отсутствовали, так как полицейские не смогли сразу попасть в подъезд, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, ребенку на вид около трех лет.

— Тело лежит на карнизе, ноги свисают, голова разбита, — описал происходящее очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU