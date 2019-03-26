«Ноги свисают, голова разбита»: в центре Новосибирска из окна девятиэтажки выпал ребенок
По всей видимости, в момент ЧП ребенок был дома без взрослых
ЧП произошло в одном из жилых домов на Вокзальной магистрали.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В понедельник вечером, 25 марта из окна девятиэтажного дома в Железнодорожном районе Новосибирска выпал ребенок.
— ЧП произошло во дворе дома №11 на Вокзальной магистрали. Скорее всего, родители дома отсутствовали, так как полицейские не смогли сразу попасть в подъезд, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, ребенку на вид около трех лет.
— Тело лежит на карнизе, ноги свисают, голова разбита, — описал происходящее очевидец.
ИСТОЧНИК KP.RU