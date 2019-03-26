2019-03-26T03:37:19+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 26 марта будет 5 градусов тепла и ветер

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 26 марта
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе тепло и очень скользко.Сегодня в городе тепло и очень скользко.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет относительно теплая погода с температурой до плюс 5 градусов, небольшой ветер, на дорогах очень скользко.

— Во вторник, 26 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах сильная гололедица. Температура днем будет плюс 3-5 градусов, к ночи похолодает до минус 4-6 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, без осадков, при прояснениях изморозь, туманы. На дорогах сильный гололед. Дневная температура будет в пределах плюс 2-7 градусов, ночная около минус 3-8 градусов, при прояснениях до минус 13 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают ясную погоду с дневной температурой до плюс 4 градусов и ночной до минус 5 градусов. В последующие дни ожидаются осадки в виде снега и дождя, температура при этом останется прежней — около 5 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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