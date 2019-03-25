Нашел крайнего: новосибирец разгромил минивэн соседа, когда не смог попасть в родительский дом

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-25T16:20:36+03:00

Сначала мужчина с кем-то очень эмоционально говорил по телефону, а потом начал крушить все вокруг. Фото: программа "Безопасный дом"

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Свидетелями чего только не становятся камеры видеонаблюдения, установленные на подъездах. Очередное видео от системы «Безопасный дом» разоблачает мужчину, который характерно покачивается и еле стоит на ногах, но отчаянно пытается попасть в дом №7/2 по улице Березовой в Новосибирске.

Видно, что сначала он с кем-то ругается по телефону, потом пытается зайти в подъезд, но дверь заперта. Пару раз он безуспешно ее пинает, а потом подходит к припаркованной рядом машине соседа — минивэну Toyota Alphard. Несколько ударов рукой, и лобовое стекло превращается в крошку. Владелец иномарки говорит, что вандала знает в лицо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/698579" frameborder="0"></iframe> Пьяный мужчина в Новосибирске бьёт машину и дверь подъезда.

— Конечно, узнал! Его отец живет в моем подъезде, а он сам на Затулинке. Видимо приехал пьяный, его домой не запустили, он начал пинать дверь. А потом со злости разбил мою машину, — рассказал КП-Новосибирск Платон, владелец авто.

Кстати, заявление в полицию Платон не написал, говорит: «Сам как-нибудь разберусь с соседями». Ремонт машины ему обойдется примерно в 13 тысяч рублей.

— Деньги не такие большие. Но ремонт-то ладно, стекла такого нигде нет, придется заказывать из Владивостока, ждать, — признается мужчина.

А как бы вы поступили на его месте? Простили бы соседа?

За видео благодарим программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU