Нашел крайнего: новосибирец разгромил минивэн соседа, когда не смог попасть в родительский дом
Свидетелями чего только не становятся камеры видеонаблюдения, установленные на подъездах. Очередное видео от системы «Безопасный дом» разоблачает мужчину, который характерно покачивается и еле стоит на ногах, но отчаянно пытается попасть в дом №7/2 по улице Березовой в Новосибирске.
Видно, что сначала он с кем-то ругается по телефону, потом пытается зайти в подъезд, но дверь заперта. Пару раз он безуспешно ее пинает, а потом подходит к припаркованной рядом машине соседа — минивэну Toyota Alphard. Несколько ударов рукой, и лобовое стекло превращается в крошку. Владелец иномарки говорит, что вандала знает в лицо.
Пьяный мужчина в Новосибирске бьёт машину и дверь подъезда.
— Конечно, узнал! Его отец живет в моем подъезде, а он сам на Затулинке. Видимо приехал пьяный, его домой не запустили, он начал пинать дверь. А потом со злости разбил мою машину, — рассказал КП-Новосибирск Платон, владелец авто.
Кстати, заявление в полицию Платон не написал, говорит: «Сам как-нибудь разберусь с соседями». Ремонт машины ему обойдется примерно в 13 тысяч рублей.
— Деньги не такие большие. Но ремонт-то ладно, стекла такого нигде нет, придется заказывать из Владивостока, ждать, — признается мужчина.
А как бы вы поступили на его месте? Простили бы соседа?
За видео благодарим программу «Безопасный дом».
ИСТОЧНИК KP.RU